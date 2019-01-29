Fatih Terim'den sürpriz! Galatasaray'ın Boluspor karşısındaki 11'i
Süper Lig'de ikinci yarıya ikide iki yaparak başlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bu akşam Boluspor'u konuk edecek. Deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibini Selçuk İnan'ın golüyle 1-0 yenen sarı-kırmızılılar her türlü beraberlik ve galibiyette çeyrek finale adını yazdıracak. Boluspor'un 1-0'lık galibiyeti halinde mücadele uzayacak. Konuk ekip diğer skorlarla kazanırsa turu geçen taraf olacak.
29.01.2019 12:57 - Son Güncelleme: 29.01.2019 13:01
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