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Fatih Terim'den sürpriz! Galatasaray'ın Boluspor karşısındaki 11'i

Süper Lig'de ikinci yarıya ikide iki yaparak başlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bu akşam Boluspor'u konuk edecek. Deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibini Selçuk İnan'ın golüyle 1-0 yenen sarı-kırmızılılar her türlü beraberlik ve galibiyette çeyrek finale adını yazdıracak. Boluspor'un 1-0'lık galibiyeti halinde mücadele uzayacak. Konuk ekip diğer skorlarla kazanırsa turu geçen taraf olacak.

29.01.2019 12:57 - Son Güncelleme: 29.01.2019 13:01
Fatih Terim'den sürpriz! Galatasaray'ın Boluspor karşısındaki 11'i

Süper Lig'de ikinci yarıya ikide iki yaparak başlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bu akşam Boluspor'u konuk edecek.

Fatih Terim'den sürpriz! Galatasaray'ın Boluspor karşısındaki 11'i

Deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibini Selçuk İnan'ın golüyle 1-0 yenen sarı-kırmızılılar her türlü beraberlik ve galibiyette çeyrek finale adını yazdıracak. Boluspor'un 1-0'lık galibiyeti halinde mücadele uzayacak. Konuk ekip diğer skorlarla kazanırsa turu geçen taraf olacak.


Fatih Terim'den sürpriz! Galatasaray'ın Boluspor karşısındaki 11'i

Yedekler ve gençlere şans Fatih Terim'in Boluspor karşısında ligde az süre alan oyuncular ve gençlere şans vermesi bekleniyor. Sakatlığı süren Emre Akbaba ve Asya Kupası'nda bulunan Yuto Nagatomo forma giyemeyecek.

İşte Galatasaray'ın Boluspor karşısındaki muhtemel 11'i...

Fatih Terim'den sürpriz! Galatasaray'ın Boluspor karşısındaki 11'i

İsmail Çipe

Fatih Terim'den sürpriz! Galatasaray'ın Boluspor karşısındaki 11'i

Martin Linnes

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