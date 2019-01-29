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  • 29.01.2019 12:03
  • Son Güncelleme: 29.01.2019 12:15

maçında saha okunmuş pirinç atan çocuk olay yarattı

'in 19.haftasında ile karşı karşıya geldi. Düşme hattındaki Fenerbahçe, günler sonra ilk galibiyetini aldı. Maçtan 3-2'lik bir skorla ayrılan Fenerbahçe'nin galibiyetinden çok bir Fenerbahçe taraftarının sahaya okunmuş pirinç atıp, dua ettiği o anlar geceye damga vurdu.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Fenerbahçe sahadan Mehmet Ekici (2) ve Mehmet Topal'ın attığı gollerle 3-2 galip ayrıldı. Ancak maçtan çok biraz sonra göreceğiniz bu görüntüler çok konuşuldu.

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