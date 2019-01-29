Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Fenerbahçe sahadan Mehmet Ekici (2) ve Mehmet Topal'ın attığı gollerle 3-2 galip ayrıldı. Ancak maçtan çok biraz sonra göreceğiniz bu görüntüler çok konuşuldu.
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Fenerbahçe sahadan Mehmet Ekici (2) ve Mehmet Topal'ın attığı gollerle 3-2 galip ayrıldı. Ancak maçtan çok biraz sonra göreceğiniz bu görüntüler çok konuşuldu.
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