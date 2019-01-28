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’da Veli krizi

Kartal’da Veli krizi
Beşiktaş'ın sözleşmesini fesh ettiği oyunculardan Veli Kavlak'a 22 milyon TL tazminat ödeyeceği iddiası ortalığı karıştırdı. Ancak yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu böyle bir durum olmadığını söyleyerek, "Süreç devam ediyor. Eğer Uyuşmazlık Kurulu bizi haksız bulsa da en fazla ödeyeceğimiz para 10 milyon TL" diye konuştu.

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