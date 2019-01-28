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  • 28.01.2019 16:09
  • Son Güncelleme: 28.01.2019 16:21

Inter 'i istemedi! Perisic - Mesut Özil takası veto yedi

İNGİLTERE ekiplerinden 'da forma giyen 'in takımdaki geleceği merak ediliyor. Son olarak Arsenal'ın Ivan Perisic için Inter'e yaptığı takas teklifi veto yedi. Mesut Özil'i istemeyen Inter'in red nedeninin ise Mesut Özil'in yüksek ücreti olduğu iddia edildi.

Inter Mesut Özil'i istemedi!

Sporx'in haberine göre, bir süredir kadrosuna katmak istediği Ivan Perisic için Inter'den olumsuz yanıt aldı. İngiliz basınından BBC Sport'ta yer alan habere göre; Arsenal, Ivan Perisic için Inter'e 'i takas etme teklifinde bulundu. Ayrıca Inter'in, Mesut Özil'in dev maaşını karşılamak istemediği ve bunun en fazla yarısı kadar bir teklif yapabileceği bilgisi verildi.

40 MİLYON EURO İSTİYOR

Inter'in Mesut Özil'i istemediği ve Hırvat futbolcu için Arsenal'den en az 40 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği belirtildi. Inter'in teknik direktörü Spalletti ise "Perisic isteyen kulüpler, iyi teklifler yapmalı. Çünkü o çok önemli bir oyuncu" açıklamasını yaptı.

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