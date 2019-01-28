Galatasaray - Boluspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu Galatasaray - Boluspor maçı ile sona erecek. Bir üst tura çıkacak takımın belli olacağı karşılaşmada Galatasaray avantajlı bulunuyor. Bolu'da gerçekleşen ilk karşılaşmada Selçuk İnan'ın golüyle 1-0 galip ayrılan Galatasaray, evinden iyi sonuçla ayrılarak üst tura çıkma hedefinde. Peki, Galatasaray - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Boluspor arasında oynanacak maç 29 Ocak Salı günü saat 19.45'te başlayacak. A2 TV kanalından canlı olarak yayınlanacak olan karşılaşmada Serkan Tokat düdük çalacak.

Tokat'ın yardımcılık görevlerini Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdoğan üstlenecek. Mücadelede dördüncü hakem olarak Abdülkadir Bitigen yer alacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda 22 Ocak 2019 günü oynanan ilk maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Selçuk İnan kaydetmişti.

Galatasaray bu maçta sahadan galibiyet, beraberlik veya karşılıklı gollü tek farklı mağlubiyetle ayrılması durumunda bir üst tura yükselecek. Mücadelenin 90 dakikası 1-0'lık Galatasaray mağlubiyeti ile sonuçlanırsa uzatmaya gidecek.