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'ye mi geliyor? İngilizler'den bomba gibi iddia!

İngilizler’in en ciddi yayın organlarından , Arsenanl’i Türk yıldızı devre arası kiralık olarak göndereceğini yazdı. Gazeteye göre ’in transfer olabileceği kulüpler arasında , M.United ve Inter’in yanı sıra de var.

Bomba gibi Mesut iddiası
Dün Ada'dan ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi... 'nin en önemli yayın organlarından 'a göre son zamanlarda teknik direktör Unai Emery ile sorunlar yaşayan 'le yollarını ayırma kararı aldı. Arsenal'in devre arasında Türk asıllı yıldızı kiralık olarak göndereceğini yazan The Times, Mesut'u Ocak ayında alabilecek takımlar arasında Fenerbahçe'yi de gösterdi.

DAHA ÖNCEDEN İLGİSİ VAR
Haberde Fenerbahçe'nin daha önce de yıldız futbolcu için girişimlerde bulunuduğu hatırlatıldı. The Times, Mesut'u gözüne kestiren diğer kulüplerin , ve Inter olduğunu da iddia etti.

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