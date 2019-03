Dün Ada'dan Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi... İngiltere 'nin en önemli yayın organlarından The Times 'a göre Arsenal son zamanlarda teknik direktör Unai Emery ile sorunlar yaşayan Mesut Özil 'le yollarını ayırma kararı aldı. Arsenal'in devre arasında Türk asıllı yıldızı kiralık olarak göndereceğini yazan The Times, Mesut'u Ocak ayında alabilecek takımlar arasında Fenerbahçe'yi de gösterdi.Haberde Fenerbahçe'nin daha önce de yıldız futbolcu için girişimlerde bulunuduğu hatırlatıldı. The Times, Mesut'u gözüne kestiren diğer kulüplerin Manchester United Juventus ve Inter olduğunu da iddia etti.