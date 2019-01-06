Emre Mor transferi resmen açıklandı! Hangi Türk takımına gidiyor?
La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen, beklenen çıkışı yapamayan Emre Mor için düğmeye basıldı. 21 yaşındaki genç yıldız kendisinden bekleneni veremeyince gönderilecekler alternatiflerinin arasında girdi. Celta Vigo sportif direktör Felipe Minambres, Ocak transferiyle ve Emre Mor transferine dair flaş bir açıklama yaptı. Türkiye'den kabulu zor bir takas teklifi aldıklarını belirten Minambres'in açıklaması sonrası Emre Mor'in hangi Türk takımından teklif aldığı merak konusu oldu.
6 Ocak 2019 Pazar, 13:16:38
Güncelleme: 13:48:34
Ara transfer dönemiyle birlikte hareketlilik de her geçen gün artıyor... Bu kez hareketin adresi La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor...
Celta Vigo'da gözden düşen milli futbolcu Emre Mor, transfer piyasasının hareketli günlerine dahil oldu.
İspanyol kulübünde beklediği çıkışı yapamayan ve uzun süre de kadro dışı kalan 21 yaşındaki oyuncunun forması devre arası transfer döneminde değişebilir. İşte Emre Mor için yapılan resmi açıklama.
EMRE MOR BALON ÇIKTI
Danimarka ekiplerinde Nordsjaelland'den 10 milyon euro bedelle Borussia Dortmund'a transfer olduktan sonra 13 milyon euro karşılığında Celta Vigo'ya gönderilen Emre Mor, istenen patlamayı yapamamıştı.
Celta Vigo sportif direktör Felipe Minambres, Ocak transferiyle ve Emre Mor transferine dair flaş bir açıklama yaptı.