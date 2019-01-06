Emre Mor transferi resmen açıklandı! Hangi Türk takımına gidiyor?

La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen, beklenen çıkışı yapamayan Emre Mor için düğmeye basıldı. 21 yaşındaki genç yıldız kendisinden bekleneni veremeyince gönderilecekler alternatiflerinin arasında girdi. Celta Vigo sportif direktör Felipe Minambres, Ocak transferiyle ve Emre Mor transferine dair flaş bir açıklama yaptı. Türkiye'den kabulu zor bir takas teklifi aldıklarını belirten Minambres'in açıklaması sonrası Emre Mor'in hangi Türk takımından teklif aldığı merak konusu oldu.

6 Ocak 2019 Pazar, 13:16:38 Güncelleme: 13:48:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





