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Aslan’ı avladı

Fenerbahçe Aslan’ı avladı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanan derbi maçta Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 68-60 mağlup etti. Maçta ilk devreyi 31-28 önde kapatan Fener, karşılaşmayı da 8 sayı farkla galip bitirdi. Ligdeki diğer maçta ise deplasmanda 'ni 94-64 mağlup etti.

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