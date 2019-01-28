Fenerbahçe Aslan’ı avladı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanan derbi maçta Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 68-60 mağlup etti. Maçta ilk devreyi 31-28 önde kapatan Fener, karşılaşmayı da 8 sayı farkla galip bitirdi. Ligdeki diğer maçta ise Beşiktaş deplasmanda İstanbul Üniversitesi'ni 94-64 mağlup etti.
- Spor
- 28.01.2019
- Gazete
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