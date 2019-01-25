Eski Başkanı'neflaş açıklamalar yaptı. İşteaçıklamaları: Kurumlar, ilke ve prensipleregöre kurallarla yönetilir. Eğerkişiye göre kurullarseçilirse, o kurumdanbaşarı beklenmez. Okurumda sadece kaosolur, kargaşa olur. Sonderece başarısızlar,günü kurtarıyorlar.Sadecedeğil,kapısındaki güvenlikten,en üstteki sorumlusuna kaderherkes tepeden tırnağa yenilenmeli.Bu sistemin saygın halegetirilmesi gereklidir. Bu da MHK 'ninişidir. Ama görünüyor ki, bu konudaetkili ve başarılı değiller.Başkanlığıçok önemli bir görev. Buradaoturan kişi bu konuda uzmanlaşmış,yılların deneyimi ve birikimiyle, kendinigüncellemiş, eskilerde kalmayıp,günümüz koşullarına adapte olmasılazım. Bu kişilerin hal ve tavırlarıönem- li, eğitimleri önemli. Öyle kimaç ataması, hakemleresaatlerce eğitim vermesindendaha önemlidir. Maçöncesine hakemlere bakılır,hatalarına bakılır. Eğer birhakem durumdan vazifeçıkarıyorsa, bu en tehlikeliolanıdır.



MHK de gerekli önlemi almıyor, onu irdeleyip neden bunu yaptığını sorgulamıyorsa, disipline etmek için yaptırım uygulamıyorsa, bundan sonra bu gidişatın önünü alamazlar. Makul hatalar kabul edilir, MHK de eder. Ama hakem maçın içinde manyeller yapıyorsa, bu hakemle yollar ayrılmalıdır. Bazı durumda eğitim zahiyatı vardır, bunlar da öyle görülmeli yollar ayrılmalıdır. Mesela Halil Umut Meler'in maçın ilk 15 dakikasında yapılan faullerdeki tutarsızlığı, kafasının karışık olduğunun mesajını açıkça veriyordu. Sonrası da çorap söküğü gibi geldi. Yeterli bir hakemlik yapamadı. Umut vadeden bir hakem deniyor ama sahadaki yönetime baktığınızda ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyorsunuz. Ne MHK'nin ne de futbolun oyun kurallarının gereğini uyguladılar. Kartlarını yanlış kullandı, faulleri yanlış verdi, tuhaf kararlar verdi. Halil Umut Meler maçı yönetmedi, maçı idare etti! Meler'in ayaklarını yere sağlam basması lazım. Meler, saçma sapan bir maç yönetti. Ama onun hatası varsa, onu bu maça atayanın da aynı oranda hatası var. MHK her gelişinde kendisine 10-12 hakem seçti. Bu 12 hakem, lig maçlarının %85'ini yönetti. Bu isimler devamlı maç aldılar, diğer hakemler bekledi durdu. Peki başarı nerede? Bu saatten sonra genç hakeme maç verebilecek misiniz? Risk alabilir misiniz? Ligin en rahat haftalarında veremedin, şimdi mi maç vereceksin? Eğer alıyorsan, niye maç vermiyorsun?