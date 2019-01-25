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Eski Başkanı 'e konuştu: Bu sistem çöktü

Sistem çökmüştür, yetersiz kalmıştır. Bu sistemin saygın hale getirilmesi gereklidir. Bu da MHK’nın işidir. Görünüyor ki, başarılı değiller... MHK kendisine 10-12 hakem seçti. 12 hakem, lig maçlarının %85’ini yönetti. Bu isimler devamlı maç aldılar, diğer hakemler bekledi durdu.

Bu sistem çöktü
MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, TAKVİM Gazetesi'ne flaş açıklamalar yaptı. İşte Çulcu'nun açıklamaları: Kurumlar, ilke ve prensiplere göre kurallarla yönetilir. Eğer kişiye göre kurullar seçilirse, o kurumdan başarı beklenmez. O kurumda sadece kaos olur, kargaşa olur. Son derece başarısızlar, günü kurtarıyorlar. Sadece MHK'nın değil, kapısındaki güvenlikten, en üstteki sorumlusuna kader herkes tepeden tırnağa yenilenmeli. Sistem çökmüştür, MHK yetersiz kalmıştır. Bu sistemin saygın hale getirilmesi gereklidir. Bu da 'nin işidir. Ama görünüyor ki, bu konuda etkili ve başarılı değiller. MHK Başkanlığı çok önemli bir görev. Burada oturan kişi bu konuda uzmanlaşmış, yılların deneyimi ve birikimiyle, kendini güncellemiş, eskilerde kalmayıp, günümüz koşullarına adapte olması lazım. Bu kişilerin hal ve tavırları önem- li, eğitimleri önemli. Öyle ki maç ataması, hakemlere saatlerce eğitim vermesinden daha önemlidir. Maç öncesine hakemlere bakılır, hatalarına bakılır. Eğer bir hakem durumdan vazife çıkarıyorsa, bu en tehlikeli olanıdır.


MHK de gerekli önlemi almıyor, onu irdeleyip neden bunu yaptığını sorgulamıyorsa, disipline etmek için yaptırım uygulamıyorsa, bundan sonra bu gidişatın önünü alamazlar. Makul hatalar kabul edilir, MHK de eder. Ama hakem maçın içinde manyeller yapıyorsa, bu hakemle yollar ayrılmalıdır. Bazı durumda eğitim zahiyatı vardır, bunlar da öyle görülmeli yollar ayrılmalıdır. Mesela Halil Umut Meler'in maçın ilk 15 dakikasında yapılan faullerdeki tutarsızlığı, kafasının karışık olduğunun mesajını açıkça veriyordu. Sonrası da çorap söküğü gibi geldi. Yeterli bir hakemlik yapamadı. Umut vadeden bir hakem deniyor ama sahadaki yönetime baktığınızda ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyorsunuz. Ne MHK'nin ne de futbolun oyun kurallarının gereğini uyguladılar. Kartlarını yanlış kullandı, faulleri yanlış verdi, tuhaf kararlar verdi. Halil Umut Meler maçı yönetmedi, maçı idare etti! Meler'in ayaklarını yere sağlam basması lazım. Meler, saçma sapan bir maç yönetti. Ama onun hatası varsa, onu bu maça atayanın da aynı oranda hatası var. MHK her gelişinde kendisine 10-12 hakem seçti. Bu 12 hakem, lig maçlarının %85'ini yönetti. Bu isimler devamlı maç aldılar, diğer hakemler bekledi durdu. Peki başarı nerede? Bu saatten sonra genç hakeme maç verebilecek misiniz? Risk alabilir misiniz? Ligin en rahat haftalarında veremedin, şimdi mi maç vereceksin? Eğer alıyorsan, niye maç vermiyorsun?




BAŞKAN OLSAM MELER'İ ÇAĞIRIRDIM
MHK Başkanı olsam, o maçtan sonra (Trabzon-Başakşehir) 'e "Evine gitme, buraya (Riva) gel birlikte maçı analiz edeceğiz" derdim. Eğitim böyle olur. Bölge sorumlusu, psikolog, mentör; hepsini yanı ma alır maçı yeniden izletirdim.

ÖZEL

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