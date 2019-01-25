G.Saray golcü transferi için farklı bir isme yöneldi. Alan, Tetteh ve Pato transferlerinden sonuç alamayan Cimbom, Lazio'nun 30 yaşındaki golcüsü Felipe Caicedo'ya talip oldu. G.Saray Yönetimi, Roma'da Lazio'lu yöneticilerle bir araya geldi.
İKİ AYRI TEKLİFLE GİTTİLER!
Aslan, Ekvadorlu golcü için kulübüne ilk olarak sezon sonuna kadar kiralama teklif etti. Galatasaray ayrıca 3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu da teklife dahil etmek istiyor.
CAİCEDO DA GELMEK İSTİYOR
30 yaşındaki futbolcuya yıllık 2 milyon euro önerildi. Lazio'da yedek konumunda olan Ekvador'lu futbolcu da, Galatasaray'a gitmek istediğini İtalyan kulübüne iletti...
50 MAÇTA 8 GOLÜ VAR!
İtalyan ekibi Laizo ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan Caicedo'nun istatistikleri dikkat çekiyor. 30 yaşındaki golcü, Lazio'da 50 maçta sadece 8 gol kaydetti. Bu maçların 22'sine ise ilk 11'de başladı.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ DAHA PARLAK!
Caicedo Ekvador Milli Takımı'nda 68 kez forma giydi. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 22 gol atmayı başardı. Caicedo, 2017 yılından beri İtalyan Ligi takımlarından Lazio'da forma giyiyor. Ekvadorlu oyuncu 2017'de Espanyol'dan Lazio'ya 2.5 milyon Euro'ya geçmişti.
İKİ AYRI TEKLİFLE GİTTİLER!
Aslan, Ekvadorlu golcü için kulübüne ilk olarak sezon sonuna kadar kiralama teklif etti. Galatasaray ayrıca 3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu da teklife dahil etmek istiyor.
CAİCEDO DA GELMEK İSTİYOR
30 yaşındaki futbolcuya yıllık 2 milyon euro önerildi. Lazio'da yedek konumunda olan Ekvador'lu futbolcu da, Galatasaray'a gitmek istediğini İtalyan kulübüne iletti...
50 MAÇTA 8 GOLÜ VAR!
İtalyan ekibi Laizo ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan Caicedo'nun istatistikleri dikkat çekiyor. 30 yaşındaki golcü, Lazio'da 50 maçta sadece 8 gol kaydetti. Bu maçların 22'sine ise ilk 11'de başladı.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ DAHA PARLAK!
Caicedo Ekvador Milli Takımı'nda 68 kez forma giydi. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 22 gol atmayı başardı. Caicedo, 2017 yılından beri İtalyan Ligi takımlarından Lazio'da forma giyiyor. Ekvadorlu oyuncu 2017'de Espanyol'dan Lazio'ya 2.5 milyon Euro'ya geçmişti.
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