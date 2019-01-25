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VAR sistemi adaletti ama . , kural hatası yapan hakeme maç veriyor...

Adaleti sağlayamadılar!
VAR sistemi adaletti ama halen . VAR'ın mantığı nedir; minimum mücadele, maksimum fayda. Hakemlere sesleniyorum. VAR varken bunun kıymetini bilin! Yükünüz yüzde 50-60 azaldı. Siz de artık saha içindeki 2-3 faulü ve taç kararını da doğru verin, gerisini zaten VAR sayesinde tekrar izleyip, hatalı karardan dönebiliyorsunuz. Peki MHK ne yapıyor? Kural hatası yapan hakeme maç veriyor!

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