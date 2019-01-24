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  • 24.01.2019 12:29
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 12:37

için kritik zirve bugün!

Sarı kırmızılılarda kadro dışı bırakılan ile alakalı sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Milli oyuncunun menajeri Haluk Canatar, bugün Florya'da, kulübü yetkilileri ile bir araya gelecek.

Serdar Aziz'in geleceği belli oluyor! Fenerbahçe...

Sarı kırmızılılar, ile anlaşan Serdar'a ayrılık adına önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Alacakları için kulübüne ihtar çeken Serdar'a herhangi bir ödeme yapılmazken bugünkü zirvede sözleşmenin feshedilip milli stoperin de Fenerbahçe'ye resmen imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe, kadrosuna katmak istediği Serdar'a Galatasaray'dan Ocak ayı ile birlikte toplam 2.4 milyon euro alacağını karşılayacak. Öte yandan milli futbolcu da, Galatasaray'a fesih tazminatı ödeyecek. Bu miktar ise Florya'daki zirvenin sona ermesiyle netleşecek.

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