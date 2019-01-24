Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile anlaşan Serdar'a ayrılık adına önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Alacakları için Galatasaray kulübüne ihtar çeken Serdar'a herhangi bir ödeme yapılmazken bugünkü zirvede sözleşmenin feshedilip milli stoperin de Fenerbahçe'ye resmen imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe, kadrosuna katmak istediği Serdar'a Galatasaray'dan Ocak ayı ile birlikte toplam 2.4 milyon euro alacağını karşılayacak. Öte yandan milli futbolcu da, Galatasaray'a fesih tazminatı ödeyecek. Bu miktar ise Florya'daki zirvenin sona ermesiyle netleşecek.