Galatasaray taraftarı çıldırdı... Sarı-Kırmızılı yönetimin 7 aydır golcü transferi yapamaması infial yarattı. Galatasaray'a gönül veren taraftarlar başta twitter olmak üzere sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yönetime ateş püskürdü. Galatasaray'ın aylardır golcü alamamasını bir fiyasko olarak değerlendiren Sarı- Kırmızılı taraftarlar forvet alınmaması durumunda Galatasaraylı yöneticilere derhal istifa etmesi çağrısında bulundu.
SEZON ÇÖPE GİTTİ
"Forvet yoksa istifa" hasthag'i kısa süre içinde Twitter'da trending topics oldu. Galatasaraylı taraftarlar Dubai'den eli boş dönülmesini tek kelimeyle skandal olarak yorumladı. Mustafa Cengiz ve yönetiminin taraftarı boş sözlerle kandırdığında birleşen Galatasaraylı taraftarlar, "Artık buramıza geldi. Bu takım forvetsiz şampiyon olamaz. Ankaragücü maçında alınan 6-0'lık skor kimseyi yanıltmasın. Koca bir camia bir sezonu çöpe attı. Hepinize yazıklar olsun. Bu şekilde değil şampiyonluk ilk üçe bile girmemiz bizim için mucize olur" yorumunda bulundu.
TERİM KÜPLERE BİNDİ!
Fatih Terim'in Abdürrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar'ın Alan ve Pato transferi için Dubai'den eli boş dönmesi Fatih Terim'i çılgına çevirdi. Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferi süresince yönetimle fikir ayrılığına düşen Terim'in forvet alınmaması nedeniyle daha da sinirlendiği öğrenildi. Başkan Mustafa Cengiz'le bir araya gelecek olan Terim'in nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu oldu.
SEZON ÇÖPE GİTTİ
"Forvet yoksa istifa" hasthag'i kısa süre içinde Twitter'da trending topics oldu. Galatasaraylı taraftarlar Dubai'den eli boş dönülmesini tek kelimeyle skandal olarak yorumladı. Mustafa Cengiz ve yönetiminin taraftarı boş sözlerle kandırdığında birleşen Galatasaraylı taraftarlar, "Artık buramıza geldi. Bu takım forvetsiz şampiyon olamaz. Ankaragücü maçında alınan 6-0'lık skor kimseyi yanıltmasın. Koca bir camia bir sezonu çöpe attı. Hepinize yazıklar olsun. Bu şekilde değil şampiyonluk ilk üçe bile girmemiz bizim için mucize olur" yorumunda bulundu.
TERİM KÜPLERE BİNDİ!
Fatih Terim'in Abdürrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar'ın Alan ve Pato transferi için Dubai'den eli boş dönmesi Fatih Terim'i çılgına çevirdi. Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferi süresince yönetimle fikir ayrılığına düşen Terim'in forvet alınmaması nedeniyle daha da sinirlendiği öğrenildi. Başkan Mustafa Cengiz'le bir araya gelecek olan Terim'in nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu oldu.
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