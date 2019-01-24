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  • 24.01.2019 10:25
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 10:30

'tan ayrılmak isteyen Quaresma alacaklarına karşılık....

'ta Quaresma depremi! Bir süre önce takımdan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine bildiren Quaresma, Beşiktaş yönetiminde soğuk duş etkisi yaratmıştı. Yönetim, Quaresma'yı ikna turlarına çıktıysa da, ailesi çoktan İstanbul'dan ayrıldı bile. Takımdan ayrılmak isteyen Quaresma, alacaklarına karşılık bonservisini istedi.

Beşiktaş'a soğuk duş! Quaresma alacaklarına karşılık...

yönetimine ayrılmak istediğini belirten Portekizli yıldız 'yı ikna edilmeye çalışılıyor. Beşiktaş Başkan Vekili , takımdan ayrılmak isteyen Ricardo Quaresma ile görüştü.

Ricardo Quaresma, bir süredir ülkesine dönmek istiyordu. Beşiktaş Başkan Vekili Serdal Adalıdün görüştüğü yıldız oyuncuya "sezon sonu git" dedi.

YÖNETİCİLER QUARESMA İLE GÖRÜŞÜRKEN...

Posta'nın haberine göre; Kartal'da yeni bir ayrılık kapıda. Quaresma, bir süredir "ülkeme dönmek istiyorum" diyerek yöneticilerden yardım istiyordu. Portekizli oyuncu, Serdal Adalı ile dün bir görüşme yaptı. Adalı, "Bu ayrılık lafları nereden çıktı? Daha verimli ol, mutlu ol diyerek 'ı aldık. Oyun planlarını sana göre yaptık. Hocamız de gitmeni istemiyor" dedi. Bu görüşme yapılırken Portekizli oyuncunun eşi ve çocukları ülkesine döndü.

BONSERVİSİNİ İSTEDİ

2020'ye kadar Beşiktaş'la sözleşmesi olan Quaresma'nın alacaklarına karşılık bonservisini istediği, Adalı'nın ise "Hayır" dediği öğrenildi. Adalı'nın, "Sen önce Erzurum maçına çık, bu konuyu sonra konuşuruz" dediği, Quaresma'nın ise kabul ettiği belirtildi.

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