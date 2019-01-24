Beşiktaş yönetimine ayrılmak istediğini belirten Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'yı ikna edilmeye çalışılıyor. Beşiktaş Başkan Vekili Serdal Adalı, takımdan ayrılmak isteyen Ricardo Quaresma ile görüştü.

Ricardo Quaresma, bir süredir ülkesine dönmek istiyordu. Beşiktaş Başkan Vekili Serdal Adalıdün görüştüğü yıldız oyuncuya "sezon sonu git" dedi.

YÖNETİCİLER QUARESMA İLE GÖRÜŞÜRKEN...

Posta'nın haberine göre; Kartal'da yeni bir ayrılık kapıda. Quaresma, bir süredir "ülkeme dönmek istiyorum" diyerek yöneticilerden yardım istiyordu. Portekizli oyuncu, Serdal Adalı ile dün bir görüşme yaptı. Adalı, "Bu ayrılık lafları nereden çıktı? Daha verimli ol, mutlu ol diyerek Burak Yılmaz'ı aldık. Oyun planlarını sana göre yaptık. Hocamız Şenol Güneş de gitmeni istemiyor" dedi. Bu görüşme yapılırken Portekizli oyuncunun eşi ve çocukları ülkesine döndü.

BONSERVİSİNİ İSTEDİ

2020'ye kadar Beşiktaş'la sözleşmesi olan Quaresma'nın alacaklarına karşılık bonservisini istediği, Adalı'nın ise "Hayır" dediği öğrenildi. Adalı'nın, "Sen önce Erzurum maçına çık, bu konuyu sonra konuşuruz" dediği, Quaresma'nın ise kabul ettiği belirtildi.