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Ve Serdar Aziz transferi tamam! Fenerbahçe takasla...

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını tarihinin en kötü performansını sergileyerek geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

23 Ocak 2019 Çarşamba, 17:08:38 Güncelleme: 17:17:02
Ve Serdar Aziz transferi tamam! Fenerbahçe takasla...

Galatasaray'da gözden çıkarılan futbolculardan Serdar Aziz ile ilgilenen sarı lacivertliler için sıcak gelişme...

Ve Serdar Aziz transferi tamam! Fenerbahçe takasla...

Deneyimli stoperi kadrosuna katmayı çok isteyen Fenerbahçe için Galatasaray cephesinden transfere dair resmi bir açıklama geldi.

Ve Serdar Aziz transferi tamam! Fenerbahçe takasla...

Görüşmelerin doğrulandığı açıklamada dikkat çeken Ersun Yanal detayı da yine resmi bir ağızdan açıklandı. İşte detaylar...

Ve Serdar Aziz transferi tamam! Fenerbahçe takasla...

Galatasaraylı Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğrulamıştı.

Ve Serdar Aziz transferi tamam! Fenerbahçe takasla...

Serdar Aziz ile Ersun Yanal'ın görüştüğünü de söyleyen Canatar, Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var mı? sorusuna ise "Evet var" dedi.

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