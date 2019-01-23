Koç Holding'e ait özel uçakla Londra'dan hareket eden Victor Moses gece 02:40 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses İstanbul’da
Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı futbolcu Victor Moses ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi.
Koç Holding'e ait özel uçakla Londra'dan hareket eden Victor Moses gece 02:40 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı.
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