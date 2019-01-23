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  • 24.01.2019 03:29

'nin yeni transferi ’da

’nin prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı futbolcu ailesiyle birlikte ’a geldi.



Koç Holding'e ait özel uçakla Londra'dan hareket eden Victor Moses gece 02:40 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı.

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