Transfer çalışmaları için Dubai'ye giden Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak yurda döndü. Albayrak basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak açıklamalarda bulundu.

İşte Albayrak'ın yaptığı o açıklamalar:

Birçok futbolcu ile görüştük. Alan ile çok önceden anlaştık, kulübü ile anlaştık. Alan'a da kulübüne de teşekkür ediyorum. Daha hiç bir şey yok, bekleyip göreceğiz. Basında Alan transferi yattı diye haberler çıkıyor. Durun bakalım herhangi bir problem yok. Pato ile 1 saat görüştük, hem kulübüne hem de Pato'ya teşekkür ediyorum. Pato ile kulübü arasında bir sorun var, biraz zaman istedi. Her şey güzel gidiyor. Galatasaray transfer yapacak, 10 tane futbolcu ile konuşuyoruz. Benim hastam var o yüzden Türkiye'ye döndüm. Galatasaray transfer yapacaktır. 10 futbolcu ile diyalog halindeyiz. Bu oyunculardan 2-3 tanesini renklerimize bağlayacağız. Alan, Galatasaray'a transfer olmak için elinden geleni yapıyor.

RESMİ WEB SİTESİ ÜZERİNDEN AÇIKLAMA

Forvet transferinde yaşanan krizin ardından Galatasaray Kulübü, resmi web sitesi üzerinden açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama;

Değerli Galatasaray Camiası,

Ocak 2019 ara transfer dönemde Galatasaray Camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız, tüm hızıyla, çeşitli platformlarda devam etmektedir.

Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir.

Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır.

Kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılmadan, hiçbir duyum, söylenti ve dedikoduya itibar edilmemesini önemle bildiririz.

Camiamıza saygıyla duyururuz.

Galatasaray Spor Kulübü