Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 23.01.2019 10:36
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 10:43

'da Alan depremi

Forvet arayışlarını sürdüren 'a Dubai'den olumsuz haber geldi. Birkaç gün önce Alan transferi için Dubai'ye giden Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar'ın eli boş bir şekilde Türkiye'ye döndüğü öğrenildi.

Galatasaray'da Alan depremi

Bip'un haberine göre transfer için 3 gün önce Dubai'ye giden yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar dönüş uçağında. İkilinin 12.30'da İstanbulda olması bekleniyor.

Golcü futbolcu ile anlaşmanın sağlanamadığı gelen bilgiler arasında.

Forvet ihtiyacı olan 'ın ne yapacağı ise merak konusu. Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde Pato yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'da Alan depremi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar