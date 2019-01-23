Galatasaray'da Alan depremi

BipSpor'un haberine göre Alan Carvalho transfer için 3 gün önce Dubai'ye giden yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar dönüş uçağında. İkilinin 12.30'da İstanbulda olması bekleniyor.

Golcü futbolcu ile anlaşmanın sağlanamadığı gelen bilgiler arasında.

Forvet ihtiyacı olan Galatasaray'ın ne yapacağı ise merak konusu. Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde Pato yer alıyor.