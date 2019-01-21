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  • 21.01.2019 11:00
  • Son Güncelleme: 21.01.2019 11:02

'nun 'a transferi için Dubai'ye gitti

Sezon başında Gomis'in takımdan gönderilmesi ile birlikte forvet hattında oluşan boşluğu bir türlü dolduramayan 'da ve Şükrü Hanedar transferi için Dubai'ye uçtu.

Galatasaray, Alan Carvalho transferinde sona yaklaştı.
Yaklaşık 1 aydır süren Alan'ın transfer görüşmeleri bugün son bulacak. Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak transferi bitirmek için Çin ekibinin kamp yaptığı Dubai'ye gitti.

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