Galatasaray, Alan Carvalho transferinde sona yaklaştı.
Yaklaşık 1 aydır süren Alan'ın transfer görüşmeleri bugün son bulacak. Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak transferi bitirmek için Çin ekibinin kamp yaptığı Dubai'ye gitti.
Abdurrahim Albayrak Alan Carvalho'nun Galatasaray'a transferi için Dubai'ye gitti
Sezon başında Gomis'in takımdan gönderilmesi ile birlikte forvet hattında oluşan boşluğu bir türlü dolduramayan Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar Alan Carvalho transferi için Dubai'ye uçtu.
Galatasaray, Alan Carvalho transferinde sona yaklaştı.
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