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  • 23.01.2019 04:59
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 05:04

, ile yollarını ayırdı

1. Lig ekibi , 27 yaşındaki forvet ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Boluspor'un 'nda 'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada net gol fırsatlarını kaçıran Odabaşı, Boluspor taraftarının protestolarına maruz kalmıştı.

Ayrılık resmen açıklandı! Galatasaray maçında...

'nda 'a 1-0 kaybeden 'da krizi yaşandı.

Mücadelede net fırsatları kaçıran İsmail Haktan Odabaşı Boluspor seyircisi tepki gösterdi. Boluspor kulübü maçtan sonra yaptığı açıklamada İsmail Haktan Odabaşı ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Boluspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Takımı oyuncularından İsmail Haktan Odabaşı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir.

Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz.

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