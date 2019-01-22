Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 1-0 kaybeden Boluspor'da İsmail Haktan Odabaşı krizi yaşandı.

Mücadelede net fırsatları kaçıran İsmail Haktan Odabaşı Boluspor seyircisi tepki gösterdi. Boluspor kulübü maçtan sonra yaptığı açıklamada İsmail Haktan Odabaşı ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Boluspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Futbol Takımı oyuncularından İsmail Haktan Odabaşı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir.

Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz.