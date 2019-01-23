Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ikinci maçları oynanıyor. Bu sezon Süper Lig'de iyi bir başlagıç yapan Kasımpaşa, kupada da başarısını sürdürmek istiyor. Turun ilk ayağında golsüz eşitlikle ayrılan iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Kazanan takımın bir üst tura yükseleceği Kasmpaşa - Alanyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Alanyaspor arasında oynanacak maç yarın saat 18.00'de başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nca oynanacak maç aSpor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Alanya'da oynanan turun ilk maçında takımlar gol atmayı başaramadı. Rövanştan galip ayrılan taraf, çeyrek finale yükselecek. Karşılaşmanın gollü beraberlikle tamamlanması halinde Aytemiz Alanyaspor adını çeyrek finale yazdıracak. Maçın 90 dakikalık bölümünde gol sesi çıkmaması halinde ise uzatma bölümlerine geçilecek. Bu bölümde de gol atılamaması durumunda turu geçecek ekibi penaltı atışları belirleyecek.

İlk maçın bitiminde rakibine tükürdüğü gerçekçesiyle kırmızı kart gören ve Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 maç ceza verilen Kasımpaşa'nın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, rövanşta forma giyemeyecek.