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  • 22.01.2019 18:38
  • Son Güncelleme: 22.01.2019 18:57

CANLI | - | Galatasaray maçı canlı izle

son 16 turu ilk maçında , 'ı konuk ediyor. Mücadeleyi takvim.com.tr ve atv'den naklen izleyebilirsiniz.

CANLI | Boluspor - Galatasaray

, son 16 turu ilk maçında 'a konuk oluyor. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve 19.45'de başlayacak karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Mehmet Kısal yapacak.

15 Ocak'ta oynanması planlanan karşılaşma yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

BOLUSPOR: Gökhan, Diarra, İsmail, Akabueze, İshak, Özgür Can, Yusuf Emre, Hayrullah, Ümit, Burak, Mustafa Durak

GALATASARAY: İsmail Çipe, , , , Martin Linnes, Gökay Güney, , Younes , Yunus Akgün, Muğdat Çelik,

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