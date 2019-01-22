CANLI | Boluspor - Galatasaray

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor'a konuk oluyor. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve 19.45'de başlayacak karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Mehmet Kısal yapacak.

15 Ocak'ta oynanması planlanan karşılaşma yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

BOLUSPOR: Gökhan, Diarra, İsmail, Akabueze, İshak, Özgür Can, Yusuf Emre, Hayrullah, Ümit, Burak, Mustafa Durak

GALATASARAY: İsmail Çipe, Ömer Bayram, Ahmet Çalık, Ryan Donk, Martin Linnes, Gökay Güney, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Muğdat Çelik, Sinan Gümüş