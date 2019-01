Kasımpaşa - Rizespor maçı ile Süper Lig'in 18. haftası kapanacak. Karşılaşma öncesi Kasımpaşa 29 puanla 4. sırada, Rizespor ise 12 puanla 18. sırada bulunuyor. Küme düşme hattında olan Rizespor, çıkış yakalamak için deplasmanda galibiyet arayacak. Kasımpaşa ise rakibine bu şansı tanımayıp 3 puanı kapmak isteyecek. Peki, Kasımpaşa - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

KASIMPAŞA - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa - Rizespor mçaı bugün saat 20.00'de oynanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Dördüncü hakem ise Ali Şansalan olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maçtan Kasımpaşa 3-2 galip ayrılmıştı.

DİAGNE VE EDUOK CEZALI

Kasımpaşa'da Mbaye Diagne ile Samuel Eduok, kart cezaları nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı takımda Veysel Sarı, Tarkan Serbest, David Pavelka ve Fode Koita ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kartı bulunan 4 futbolcu, Çaykur Rizespor maçında kart görmeleri halinde 19. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında görev yapamayacak.

İstanbul ekibinde sakatlığı süren Abdul Rahman Khalili de ikinci yarının ilk maçında takımdaki yerini alamayacak.

YENİ TRANSFERLERİN İLK HEYECANI

Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 4 futbolcu, görev verilmesi halinde ilk kez lacivert-beyazlı formayı giyecek.

Lacivert-beyazlı takımın yeni transferleri Tobias Heintz, Azad Toptik, Haris Hajradinovic ve Simone Scuffet, teknik direktör Mustafa Denizli'nin görev vermesi halinde Çaykur Rizespor maçında sahaya çıkacak.

AATİF CHAHECHOUHE RİZESPOR'DA

Çaykur Rizespor, yeni transferi Aatif Chahechouhe ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, Aatif ile yarım sezon anlaştıklarını, sezon sonu da devam etmesini istediklerini dile getirdi Er, "Hocamıza kendisi çalışmaktan mutlu olacağını söylemişti. Fenerbahçe'de iç problemler yaşadı. Fenerbahçe'nin Aatif'a ihtiyacı olduğu halde Sayın Ali Koç Rizespor'a gitmesini istedi. İstanbul'da görüşmeleri tamamdık. İnşallah her maç asist ve golleri ile taraftarı coşturmasını bekliyoruz. Her şeyden önce sağlık diliyoruz" dedi.

Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe ise, Okan Buruk ile Sivasspor'da çalışma fırsatı bulduğunu, Fenerbahçe Kulübü'nün fedarlık yapığını ifade etti. Aatıf, "Okan Buruk hocam Rize'ye gelmem için bana çok büyük güven verdi. Kulübüm Fenerbahçe'de Rizespor'a gelebilmek için çok fedakarlık yaptı. Sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile görüştük. Gelmem de etkili oldu. Kolay olmayacak. Zor bir durumda olduğumuzu biliyoruz. Sezon sonunda hep birlikte mutlu olacağız. Rizespor ile yeni bir başlangıç yapıyorum. Rizespor'a her şeyimi vereceğim. Sakatlığım yok. Fiziksel olarak tam hazır olamayabilirim. Çünkü, Fenerbahçe'de kadroda değildim. Kasımpaşa maçında oynayabileceğime inanıyorum. Hocamız ile bunu konuşacağız. Bize vereceği süre konusunda konuşacağız. Her şeyin doğrusunu Allah bilir ama Süper Lig'de kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taraftarlar bana çok güzel destek mesajları verdi. Herkese minnettarım" şeklinde konuştu.

Taraftarlar Faslı oyuncuyu stat girişinde meşale ile tezahüratlar ve meşaleler yakarak karşıladı.