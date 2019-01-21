Puan durumu! Süper Lig'de 18. hafta maçları bugün tamamlanacak. Dün oynanan maçlar ile değişikliğe uğrayan puan durumu tablosuna göre, Başakşehir lider konumda. Dün Trabzonspor deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Başakşehir rakipleri arasındaki puan farkını korudu. Galatasaray ise Ankaragücü'nü 6-0 yenerek averaj farkı ile 32 puanla 2. sıraya yükseldi. Puan durumu tablosuna göre, hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL)

O G B M A Y AV P 1 Başakşehir 18 11 5 2 26 10 16 38 2 Galatasaray 18 9 5 4 36 21 15 32 3 Yeni Malatyaspor 18 9 5 4 29 18 11 32 4 Kasımpaşa 17 9 2 6 37 28 9 29 5 Trabzonspor 18 8 5 5 34 26 8 29 6 Beşiktaş 18 8 5 5 31 24 7 29 7 Konyaspor 18 7 7 4 25 21 4 28 8 Antalyaspor 18 8 4 6 19 21 -2 28 9 Sivasspor 18 6 6 6 24 25 -1 24 10 Göztepe 18 7 1 10 20 22 -2 22 11 Bursaspor 17 4 9 4 17 17 0 21 12 Alanyaspor 18 6 3 9 15 22 -7 21 13 Kayserispor 18 5 5 8 15 25 -10 20 14 Ankaragücü 18 6 2 10 17 32 -15 20 15 Akhisarspor 18 4 5 9 20 29 -9 17 16 BB Erzurumspor 18 3 7 8 17 24 -7 16 17 Fenerbahçe 17 3 7 7 16 24 -8 16 18 Rizespor 17 1 9 7 19 28 -9 12

SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

18 OCAK CUMA

Akhisarspor - Beşiktaş: 1 - 3

19 OCAK CUMARTESİ

BB Erzurumspor - Konyaspor: 1 - 2

Yeni Malatyaspor - Göztepe: 3 - 2

Antalyaspor - Kayserispor: 0 - 0

Galatasaray - Ankaragücü: 6 - 0

20 OCAK PAZAR

Alanyaspor - Sivasspor: 2 - 0

Trabzonspor - Başakşehir: 2 - 4

21 OCAK PAZARTESİ

Kasımpaşa - Rizespor:

Bursaspor - Fenerbahçe: