Puan durumu! Süper Lig'de 18. hafta maçları bugün tamamlanacak. Dün oynanan maçlar ile değişikliğe uğrayan puan durumu tablosuna göre, Başakşehir lider konumda. Dün Trabzonspor deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Başakşehir rakipleri arasındaki puan farkını korudu. Galatasaray ise Ankaragücü'nü 6-0 yenerek averaj farkı ile 32 puanla 2. sıraya yükseldi. Puan durumu tablosuna göre, hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL)
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Başakşehir
|18
|11
|5
|2
|26
|10
|16
|38
|2
|Galatasaray
|18
|9
|5
|4
|36
|21
|15
|32
|3
|Yeni Malatyaspor
|18
|9
|5
|4
|29
|18
|11
|32
|4
|Kasımpaşa
|17
|9
|2
|6
|37
|28
|9
|29
|5
|Trabzonspor
|18
|8
|5
|5
|34
|26
|8
|29
|6
|Beşiktaş
|18
|8
|5
|5
|31
|24
|7
|29
|7
|Konyaspor
|18
|7
|7
|4
|25
|21
|4
|28
|8
|Antalyaspor
|18
|8
|4
|6
|19
|21
|-2
|28
|9
|Sivasspor
|18
|6
|6
|6
|24
|25
|-1
|24
|10
|Göztepe
|18
|7
|1
|10
|20
|22
|-2
|22
|11
|Bursaspor
|17
|4
|9
|4
|17
|17
|0
|21
|12
|Alanyaspor
|18
|6
|3
|9
|15
|22
|-7
|21
|13
|Kayserispor
|18
|5
|5
|8
|15
|25
|-10
|20
|14
|Ankaragücü
|18
|6
|2
|10
|17
|32
|-15
|20
|15
|Akhisarspor
|18
|4
|5
|9
|20
|29
|-9
|17
|16
|BB Erzurumspor
|18
|3
|7
|8
|17
|24
|-7
|16
|17
|Fenerbahçe
|17
|3
|7
|7
|16
|24
|-8
|16
|18
|Rizespor
|17
|1
|9
|7
|19
|28
|-9
|12
SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
18 OCAK CUMA
Akhisarspor - Beşiktaş: 1 - 3
19 OCAK CUMARTESİ
BB Erzurumspor - Konyaspor: 1 - 2
Yeni Malatyaspor - Göztepe: 3 - 2
Antalyaspor - Kayserispor: 0 - 0
Galatasaray - Ankaragücü: 6 - 0
20 OCAK PAZAR
Alanyaspor - Sivasspor: 2 - 0
Trabzonspor - Başakşehir: 2 - 4
21 OCAK PAZARTESİ
Kasımpaşa - Rizespor:
Bursaspor - Fenerbahçe:
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