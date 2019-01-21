Trabzonspor-Başakşehir maçına hakem hataları damga vurdu. Bordo-Mavili yönetim, hakem Halil Umut Meler'in yönetimine büyük tepki gösterdi. Karşılaşmanın 38. dakikasında Ekuban'ın Başakşehir ceza sahası içinde düşürülmesini es geçen Meler, taraftarlar tarafından büyük tepki çekti... Ekuban'ın pozisyonu yaşandığında Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü bulunuyordu. Fırtına'nın bir başka itirazı ise Başakşehir'in ikinci golünden önce yaşanan pozisyonaydı. Clichy'nin attığı golden önce Arda Turan, Abdülkadir Ömür'ün ayağına bastı. Bu pozisyonda VAR devreye girmedi. Meler, Başakşehir'in 3. golünde ise Arda'nın Ekuban'a yaptığı faulu yine atladı. Meler, Trabzonspor'un İstanbul'da Beşiktaş'a karşı oynadığı maçta da Bordo-Mavililer'i çileden çıkarmıştı. Meler, o maçta Adriano'nun Amiri'ye yaptığı sert hareketi görememiş, Trabzon'un bir penaltısını da atlamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.