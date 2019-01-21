Bugünkü
Takvim

Biri 'yu durdursun!

Bu sezon 9 gol atan , G.Saray’ın ’de attığı gollerin yüzde 25’ini kaydetti...

Biri onu durdursun!
'da , attığı gollerle Sarı-Kırmızılı taraftarları coşturmaya devam ediyor.

LİGDE COŞUYOR
Cimbom'un Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, ligde bu sezon 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Genç futbolcu, Sarı- Kırmızılılar'ın ligde attığı 36 golün 4'te 1'ini de tek başına üstlendi...

KARİYERİNDE BİR İLK
Ankaragücü maçında rakip fileleri 3 kez havalandıran Onyekuru, kariyerinde de bir ilki gerçekleştirdi. Başarılı futbolcu bu maçtaki 3 golle kariyerindeki ilk hat-trick'i yaptı. Onyekuru, Everton'dan kiralık olarak transfer edilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBiri Henry Onyekuru'yu durdursun!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri