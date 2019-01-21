Galatasaray'da Henry Onyekuru, attığı gollerle Sarı-Kırmızılı taraftarları coşturmaya devam ediyor.
LİGDE COŞUYOR
Cimbom'un Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, ligde bu sezon 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Genç futbolcu, Sarı- Kırmızılılar'ın ligde attığı 36 golün 4'te 1'ini de tek başına üstlendi...
KARİYERİNDE BİR İLK
Ankaragücü maçında rakip fileleri 3 kez havalandıran Onyekuru, kariyerinde de bir ilki gerçekleştirdi. Başarılı futbolcu bu maçtaki 3 golle kariyerindeki ilk hat-trick'i yaptı. Onyekuru, Everton'dan kiralık olarak transfer edilmişti.
LİGDE COŞUYOR
Cimbom'un Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, ligde bu sezon 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Genç futbolcu, Sarı- Kırmızılılar'ın ligde attığı 36 golün 4'te 1'ini de tek başına üstlendi...
KARİYERİNDE BİR İLK
Ankaragücü maçında rakip fileleri 3 kez havalandıran Onyekuru, kariyerinde de bir ilki gerçekleştirdi. Başarılı futbolcu bu maçtaki 3 golle kariyerindeki ilk hat-trick'i yaptı. Onyekuru, Everton'dan kiralık olarak transfer edilmişti.
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