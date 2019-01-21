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Lider ’da kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı

, , Clichy ve Ekuban (k.k.) ile 3 farkı yakaladı. , Ekuban ve Yusuf ile umutlandı. ekibi, Edin Visca ile fişi çekti... Trabzon'dan 3 puanla dönerek kritik bir virajı kayıpsız geçti.

Zirve avcıları
Trabzon sezonun kritik maçında Başakşehir'e evinde 4-2 kaybetti. 16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşu direkten geri geldi. 23'te Robinho kale dibinden topu Uğurcan'a nişanladı. 32'de Arda, Pereira'dan sıyrıldıktan sonra 'ı gördü. Yıldız oyuncu şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

CLİCHY İLE FARK 2'YE ÇIKTI...
42'de Robinho'nun pasında Clichy kaleciyi geçer geçmez yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkarttı. 48'de Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda Ekuban topu kendi kalesine gönderdi: 0-3. 1 dakika sonra Ekuban farkı 2'ye indirdi: 1-3.



EDİN VİSCA PERDEYİ KAPATTI
74'te Yusuf'un kullardığı köşe vuruşunda Rodallega'nın şutunu Mert son anda çeldi. 80'de , 25 metreden muhteşem bir vuruşla Mert'i avladı. 86'da Soner'in şutunu kale dibinde Visca tamamladı: 2-4.

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