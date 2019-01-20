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Denizlispor tutulmuyor
SPOR Toto 1. Lig'de lider G.Birliği ile birlikte şampiyonluk hesapları yapan Denizlispor en yakın rakibi Gazişehir'i deplasmanda 1-0 yenerek çok önemli bir engeli geride bıraktı. Evsahibi takım daha atak görünse de Denizlispor 39. dakikada Ziya Alkurt'un attığı golle 1-0 öne geçti. 2. devre bu skoru korumayı başaran Denizlispor zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

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