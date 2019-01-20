Fenerbahçe'de transfer çıkmazı
Süper Lig'de düşme potasından uzaklaşmak isteyen Fenerbahçe, ligin ikinci yarısının ilk haftasında Bursaspor'a konuk olacak. Transfer çalışmalarını da son sürat sürdüren Fenerbahçe'de hedefteki isimlerden Alberth Ellis transferinin rafa kalktığı öğrenildi.
20 Ocak 2019 Pazar, 09:53:42
Güncelleme: 09:54:37
Sarı-lacivertli takım, Honduraslı Alberth Elis'in transferinden ise vazgeçme aşamasına geldi.
Honduras basını, Houston'da forma giyen kanat oyuncusunun yüksek maliyeti nedeniyle transfer görüşmelerinin tıkandığını yazdı.
Haberde, Houston'un 8 milyon euro istediği futbolcu için Fenerbahçe'nin 6 milyon euro'ya kadar çıktığı belirtilirken, teklifin artmaması üzerine pazarlığın askıya alındığı ifade edildi.
Fenerbahçe'de oynamak istediğini defalarca açıklayan Alberth Elis'in hayalleri gerçekleşmedi.
Yetenekli oyuncunun en azından önümüzdeki 6 aylık süreçte de MLS'de kalacağı belirtildi.