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Fenerbahçe'de transfer çıkmazı

Süper Lig'de düşme potasından uzaklaşmak isteyen Fenerbahçe, ligin ikinci yarısının ilk haftasında Bursaspor'a konuk olacak. Transfer çalışmalarını da son sürat sürdüren Fenerbahçe'de hedefteki isimlerden Alberth Ellis transferinin rafa kalktığı öğrenildi.

20 Ocak 2019 Pazar, 09:53:42 Güncelleme: 09:54:37
Fenerbahçe'de transfer çıkmazı

Sarı-lacivertli takım, Honduraslı Alberth Elis'in transferinden ise vazgeçme aşamasına geldi.

Fenerbahçe'de transfer çıkmazı

Honduras basını, Houston'da forma giyen kanat oyuncusunun yüksek maliyeti nedeniyle transfer görüşmelerinin tıkandığını yazdı.

Fenerbahçe'de transfer çıkmazı

Haberde, Houston'un 8 milyon euro istediği futbolcu için Fenerbahçe'nin 6 milyon euro'ya kadar çıktığı belirtilirken, teklifin artmaması üzerine pazarlığın askıya alındığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de transfer çıkmazı

Fenerbahçe'de oynamak istediğini defalarca açıklayan Alberth Elis'in hayalleri gerçekleşmedi.

Fenerbahçe'de transfer çıkmazı

Yetenekli oyuncunun en azından önümüzdeki 6 aylık süreçte de MLS'de kalacağı belirtildi.

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