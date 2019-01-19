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  • 19.01.2019 21:27

evindeki seriyi 29 maça çıkardı

, galibiyetle, ligde sahasında oynadığı 29. maçta da rakibine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 24 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Cimbom'dan 29 maçlık seri!

'in 18. haftasında , sahasında karşılaştığı 'nü 5-0 mağlup etti. Bu müsabaka ile birlikte sarı-kırmızılıların Stadyumu'ndaki yenilmezliği devam etti. Aslan, Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte seriyi 29'a çıkardı. Cimbom söz konusu maçlarda 24 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'de evinde en son 2016-2017 sezonunun 30. haftasında 'ya mağlup olmuştu.

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