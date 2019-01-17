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’ı satan , Spartag Prag’da forma giyen eski oyuncusu ’yı kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Semih Kaya dönüyor
Cimbom'da hareketli saatler yaşanıyor... Genç stoper Ozan Kabak'ı satan Sarı-Kırmızılılar eski oyuncuları Semih Kaya'yı etmek için harekete geçti. Teknik Direktör Fatih Terim'in de onayını alan Galatasaraylı yöneticiler 2017 yılında Çek kulübü Sparta Prag'a sattıkları Semih'i sezon sonuna kadar kiralamak için harekete geçti ve bu transferi büyük oranda bitirdi. G.Saray'dan Sparta Prag'a 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Semih için Cimbom'un kiralama ücreti ödemeyeceği, sadece oyuncunun maaşını karşılayacağı öğrenildi.

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