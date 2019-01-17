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Beşiktaş'ta Konoplyanka transferi tamam

Ryan Babel ile yollarını arayan ve sol kanat arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın Schalke'de forma giyen Ukraynalı yıldız Konoplyanka ile anlaştığı iddia edildi.

17 Ocak 2019 Perşembe, 08:48:31 Güncelleme: 08:49:14
Beşiktaş'ta Konoplyanka transferi tamam

Ryan Babel'in İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmasının ardından harekete geçen siyah-beyazlılar rotasını Almanya'ya çevirdi.

Beşiktaş'ta Konoplyanka transferi tamam

Sezon başında da transfer listesinin üst sıralarında yer alan Yevhen Konoplyanka için girişimlerini yeniden hızlandıran Beşiktaş yönetiminin, Schalke'de forma giyen Ukraynalı yıldızla her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta Konoplyanka transferi tamam

Bir süredir F.Bahçe'nin de gündeminde olan Konoplyanka hakkında Ukrayna'da yaşayan FIFA Menajeri Alaaddin Güven Memiş flaş açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Memiş şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş'ta Konoplyanka transferi tamam

TÜRKİYE'Yİ SEVİYOR
Konoplyanka, Ukrayna futbolunun son yıllarda yetiştirmiş olduğu en önemli oyuncular arasında. Dinipro'dan ayrıldıktan sonra adı sıklıkla Türk takımlarıyla da anıldı.

Beşiktaş'ta Konoplyanka transferi tamam

Babası Olec Türkiye'yi çok seviyor. Oğlunun üst seviyede futbol oynamasını istediğinden dolayı onun için takım fark etmiyor. Konoplyanka'ya Beşiktaş ve Fenerbahçe talip oldu.

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