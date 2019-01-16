Ali Koç'tan Cocu itirafı: Hatalı olduğunu görüyoruz

"Aralık ayında yapmayı planladığımız Camiaya Sesleniş programı Ersun hocanın imza töreni nedeniyle ocak ayına ertelenmişti. Ocak ayında yapmayı planladığımız programı da 10-15 günlük gecikmeyle yapıyoruz."

HUKUKA GÜVENMEK ZORUNDAYIZ

"Bizim için önemli olan Yargıtay'da bekleyen davamız. Bu süreç çok uzadı. Bundan fazla da söyleyebileceğimiz bir şey yok, hukuka güvenmek zorundayız."

"3 Temmuz konusunda bize yapılanlar, bizim duruşumuz ve bundan sonra yapılması gerekenlerde görüş ayrılığı yok. Bize bunu yaşatanlara karşı camiamız dimdik ayakta durdu. Bundan sonra dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz."

"Şunun bilinmesi lazım ki, Fenerbahçe'de birçok konuda fikir ayrılığı olabilir. Ama 7'den 70'e bütün Fenerbahçeliler 3 Temmuz konusunda, bize yapılanlar konusunda aynı düşüncede. Bugün biz, yarın başkası, kim olursa olsun dimdik duracaktır."