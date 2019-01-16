Ali Koç'tan Cocu itirafı: Hatalı olduğunu görüyoruz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol kulübünün durumuyla ilgili FB TV'de yayınlanan Camiaya Sesleniş programında açıklamalarda bulundu. Cocu transferinin hatalı olduğunu kabul eden Koç, "Bugün baktığımız zaman Cocu transferinin hatalı olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol kulübünün durumuyla ilgili FB TV'de yayınlanan Camiaya Sesleniş programında açıklamalarda bulundu.
COCU'YU GETİRMEK HATAYDI
Cocu transferinin hatalı olduğunu kabul eden Koç, "Bugün baktığımız zaman Cocu transferinin hatalı olduğunu görüyoruz. Maalesef hem hocamız hem kulüp, hem de ülke şartlarına uyamadı. Biz ona gerekli zamanı verdik, arkasında da durduk. Ancak puan tablosundaki konumumuz kabul edilebilir değildi." ifadelerini kullandı.
"Aralık ayında yapmayı planladığımız Camiaya Sesleniş programı Ersun hocanın imza töreni nedeniyle ocak ayına ertelenmişti. Ocak ayında yapmayı planladığımız programı da 10-15 günlük gecikmeyle yapıyoruz."
HUKUKA GÜVENMEK ZORUNDAYIZ
"Bizim için önemli olan Yargıtay'da bekleyen davamız. Bu süreç çok uzadı. Bundan fazla da söyleyebileceğimiz bir şey yok, hukuka güvenmek zorundayız."
"3 Temmuz konusunda bize yapılanlar, bizim duruşumuz ve bundan sonra yapılması gerekenlerde görüş ayrılığı yok. Bize bunu yaşatanlara karşı camiamız dimdik ayakta durdu. Bundan sonra dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz."
"Şunun bilinmesi lazım ki, Fenerbahçe'de birçok konuda fikir ayrılığı olabilir. Ama 7'den 70'e bütün Fenerbahçeliler 3 Temmuz konusunda, bize yapılanlar konusunda aynı düşüncede. Bugün biz, yarın başkası, kim olursa olsun dimdik duracaktır."
DİK DURMAK ÇOK ÖNEMLİ
"Bugünlerde atıp tutmak kolay. O günlerde yaşadıklarımızı bir biz bir Allah bilir. Ben o günlerde yönetici olarak işin bizzat içindeyim. O günlerde dimdik durmak çok önemliydi."
GEREKLİ KAYNAKLARI YARATTIK
"7 ayda gerekli kaynakları yaratmada başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarlarımız da bu konuda bizlere destek verdiler. Bu çağda sosyal medya diye bir realite var. Kullanmasak dahi bunu kabul etmek zorundayız. Samimi kullanıcılar olduğu gibi, yalanlar da söyleniyor. Biz buraya enkaz edebiyatı yapmaya gelmedik ancak ne durumda olduğumuzu anlatabilmemiz gerekiyor."
"Zaman zaman hatalarımız olmuş olabilir ama biz hatasından dönmeyi bilen insanlarız."