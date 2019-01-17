12 milyon Euro'luk 'Kabak' tatlısı

G.Saray altyapısından yetişen Ozan Kabak, Alman Ligi takımlarından Stuttgart'a rekor bir ücretle transfer oldu. Stuttgart, 18 yaşındaki yıldız oyuncu için Sarı-Kırmızılı kulübe 12 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Ozan Kabak'ın dün Florya'da takım arkadaşlarıyla vedalaştığı bildirildi.
ALPAY ÖZALAN'I GERİDE BIRAKTI
OZAN Kabak, 12 milyon Euro'luk bonservis ücretiyle yurt dışına transfer olan en pahalı Türk savunma oyuncusu olarak tarihe geçti. Daha önce 9 milyon Euro'ya Aston Villa'ya geçen Alpay Özalan ilk sıradaydı.
ELİNE GEÇECEK ÜCRET 1 MİLYON
STUTTGART forması giyecek olan Ozan Kabak, Alman ekibinden yıllık 1.8 milyon Euro kazanacak. Almanya'daki vergiler düşünce genç yıldızın eline geçecek olan ücret yaklaşık 1 milyon Euro olacak.
SATIŞTA TERİM'İN PAYI BÜYÜK
G.SARAY'DA Fatih Terim'in de büyük çabsasıyla sözleşmesindeki 7.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ortadan kaldırılan Ozan Kabak, 12 milyon Euro ile Stuttgart'a satıldı.
İŞTE ONU YETİŞTİREN HOCALAR
Ozan 'ın transferi başarı hikayesi... Florya'da tesislere yürüyerek gelen, babası cezaevi müdürü olan Ozan, basamakları hızla tırmandı ve Stuttgart'ın yolunu tuttu. Onu yetiştiren hocalar, Ceyhun Müderrisoğlu, Orhan Atik, Ünsal Yaşar, Kerem Yavaş, İbrahim Şenyüz, Ahmet Keskinkılıç, Ali Seçkin, Fahrettin Doğan, Evevt Jan Dereks ve Bülent Ünder.
EN BÜYÜK PAY FATİH TERİM'İN
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozan Kabak'ı direkt sahaya sürerek Türk futboluna yeni bir yıldız daha sundu... Tecrübeli teknik adam genç yıldızı zorlu maçlarda oynattı. Terim'in Ozan Kabak'ın parlamasında büyük rolü var.
ALPAY ÖZALAN'I GERİDE BIRAKTI
OZAN Kabak, 12 milyon Euro'luk bonservis ücretiyle yurt dışına transfer olan en pahalı Türk savunma oyuncusu olarak tarihe geçti. Daha önce 9 milyon Euro'ya Aston Villa'ya geçen Alpay Özalan ilk sıradaydı.
ELİNE GEÇECEK ÜCRET 1 MİLYON
STUTTGART forması giyecek olan Ozan Kabak, Alman ekibinden yıllık 1.8 milyon Euro kazanacak. Almanya'daki vergiler düşünce genç yıldızın eline geçecek olan ücret yaklaşık 1 milyon Euro olacak.
SATIŞTA TERİM'İN PAYI BÜYÜK
G.SARAY'DA Fatih Terim'in de büyük çabsasıyla sözleşmesindeki 7.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ortadan kaldırılan Ozan Kabak, 12 milyon Euro ile Stuttgart'a satıldı.
İŞTE ONU YETİŞTİREN HOCALAR
Ozan 'ın transferi başarı hikayesi... Florya'da tesislere yürüyerek gelen, babası cezaevi müdürü olan Ozan, basamakları hızla tırmandı ve Stuttgart'ın yolunu tuttu. Onu yetiştiren hocalar, Ceyhun Müderrisoğlu, Orhan Atik, Ünsal Yaşar, Kerem Yavaş, İbrahim Şenyüz, Ahmet Keskinkılıç, Ali Seçkin, Fahrettin Doğan, Evevt Jan Dereks ve Bülent Ünder.
EN BÜYÜK PAY FATİH TERİM'İN
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozan Kabak'ı direkt sahaya sürerek Türk futboluna yeni bir yıldız daha sundu... Tecrübeli teknik adam genç yıldızı zorlu maçlarda oynattı. Terim'in Ozan Kabak'ın parlamasında büyük rolü var.
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