Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor deplasmanına konuk olacak. Peki, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk ayağında Ümraniyespor ile Fenerbahçe mücadele edecek. İlk maç bugün saat 20.30'da başlayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlı Stadı'nda oynanacak maç Atv kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Mustafa Savranlar yapacak. Dördüncü hakem ise Ali Şansalan olacak.

Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe,Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u 1-0 ve 5-2'lik skorlarla saf dışı bırakmıştı. Ümraniyespor ise kupada sırasıyla Erzin Belediyespor, Anagold 24Erzincanspor ve 1461 Trabzon'u eleyerek son 16 turuna geldi.



Eşleşmenin rövanşı 24 Ocak Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.