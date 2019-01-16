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  • 16.01.2019 21:42

'da bir isim daha ayrılığın eşiğinde!

'dan bir takımın 'ın Cezayirli futbolcusu 'ye yıllık 6 milyon euro teklif yaptığı iddia edildi.

Şok iddia! Ayrılığın eşiğinde...
Devre arasında Garry Rodrigues'i Al Ittihad'a, Ozan Kabak'ı Stuttgart'a satan için bir ayrılık iddiası daha geldi.

Uzun zamandır 'yı transfer etmek isteyen ekipleri bu kez Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı 'ye göz dikti.

YILLIK 6 MİLYON EURO
Cezayir basınının göre bir Suudi Arabistan takımı, Feghouli'ye yıllık 6 milyon euro teklif etti.

Galatasaray'da bonuslarla beraber yıllık 4.5 milyon euro kazanan 29 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı ekip ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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