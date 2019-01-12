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Stuttgart'tan için 11 milyon Euro

Stuttgart, ’ın 18 yaşındaki stoperi için 11 milyon Euro teklif etti. Yönetim, düşünmek için süre istedi. İngiliz ve İtalyanlar'ın da peşinde olduğu genç futbolcu için , "Şu an gitmesini istemiyorum" açıklaması yapmıştı.

Ozan Kabak için 11 milyon Euro
G.Saray'ın genç stoperi Ozan Kabak'a astronomik teklifi... Bild Gazetesi'nin haberine göre Alman ekiplerinden Stuttgart'ın 18 yaşındaki yıldız için 11 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Bilindiği gibi İtalyan ve İngiliz kulüpleri de Ozan Kabak transfer etmek için pusuda bekliyor.



​FATİH TERİM ARAYA GİRMİŞTİ
Ozan Kabak'ın ismi daha önce de Avrupa kulüpleriyle anılmış ancak transferine izin verilmemişti. G.Saray Teknik Direktörü 'in hamlesiyle Ozan'ın transferi rafa kaldırılmıştı.

GALATASARAY İÇİN PİYANGO
Ozan Kabak'ın sözleşmesinde "7.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi olmasına rağmen Stuttgrat'ın 11 milyon Euro'luk bir teklifte bulunması, "Aslan için piyango" şeklinde yorumlandı.



YÖNETİMDE ÇATLAK SESLER
Galatasaray Yönetimi, gelen astronomik teklif sonrasında beklemeye geçti. Kimi yöneticilerin "Ozan Kabak'ı satalım" dediği bildirilirken kimi yöneticiler de teklifi düşünmek için süre istedi.

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