Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası'na üçüncü turdan katılan Boluspor, rakiplerini yenerek son 16 turuna yükseldi Bu turda Galatasaray ile eşleşen Boluspor, ilk maçta rakibini evinde konuk edecek. Organizasyonda 17 şampiyonluğu olan Galatasaray ile Boluspor bu karşılaşma ile birlikte 8. kez mücadele etmiş olacak. Peki, Boluspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Boluspor - Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar...

BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacak Boluspor ile Galatasaray'ın arasındaki ilk maç, 15 Ocak Salı günü saat 19.50'de oynanacak. Bolu Atatürk Stadyumu'nda hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun yöneteceği karşılaşmanın ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Öğretmenoğlu'nun yardımcılık görevlerini Samet Çavuş ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek. Mücadelede dördüncü hakem olarak Hakan Ceylan yer alacak.

BOLUSPOR İLE GALATASARAY 9. RANDEVUDA

Ziraat Türkiye Kupası'nı 17 kere kazanarak bu kupada en çok zafer elde eden kulüp unvanını elinde bulunduran Galatasaray ile Spor Toto Birinci Lig ekiplerinden Boluspor, Salı günkü mücadelede dokuzuncu kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan sekiz maçta Sarı-Kırmızılı takım dört galibiyet ve iki beraberlik elde ederken; iki kez sahadan mağlup ayrıldı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 11 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde dört gol gördü.

GALATASARAY'DA BOLUSPOR KADROSU BELLİ OLDU

Boluspor maçının kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.