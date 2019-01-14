Barcelona'ya Giresun'un bir köyü olan Barça köyüne davet ederek 'Dünya'nın en kaliteli fındığını yemeye, Giresun'un Barça köyüne bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Barcelona ise bu esprili teklife, "Bu doğru. Giresun'a bağlı 'Barça' isimli bir köy olduğunu biliyoruz. Türkiye ile olan bağlarımıza bir başka güzel örnek. Orada yaşayan 'Barçalılara' selam olsun" sözleri ile cevap verdi.
Barcelona ise bu esprili teklife, "Bu doğru. Giresun'a bağlı 'Barça' isimli bir köy olduğunu biliyoruz. Türkiye ile olan bağlarımıza bir başka güzel örnek. Orada yaşayan 'Barçalılara' selam olsun" sözleri ile cevap verdi.
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