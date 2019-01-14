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  • 14.01.2019 18:35

spor'dan ’ya ilginç teklif

spor sosyal medya hesabı üzerinden dünya devi ’ya ilginç bir teklifte bulundu.

Türkiye'den Barcelona’ya ilginç teklif
'ya 'un bir köyü olan Barça köyüne davet ederek 'Dünya'nın en kaliteli fındığını yemeye, Giresun'un Barça köyüne bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Barcelona ise bu esprili teklife, "Bu doğru. Giresun'a bağlı 'Barça' isimli bir köy olduğunu biliyoruz. ile olan bağlarımıza bir başka güzel örnek. Orada yaşayan 'Barçalılara' selam olsun" sözleri ile cevap verdi.



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