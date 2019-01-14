Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer paylaşımı
Transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray Belhanda'nın ayrılması durumunda Fransa'da forma giyen Teji Savanier'i gündemine aldı.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 14:05:18
Güncelleme: 14:10:36
Galatasaray, Fransa'da Nimes forması giyen Teji Savanier'i transfer etmek için harekete geçti.
Gazeteci Romain Collet-Gaudin, Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu konusunda yaptığı transfer teklifini takipçileriyle paylaştı.
Fransız gazeteci Romain Collet-Gaudin, Galatasaray'ın Nimes'te forma giyen orta saha oyuncusu Teji Savanier için 6 milyon Euro teklif ettiğini açıkladı.
Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Romain Collet-Gaudin, yaptığı Teji Savanier paylaşımı ile Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.
Belhanda'yı Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a göndermeye hazırlanan sarı kırmızılılar, Faslı yıldızın boşluğunu Teji Savanier ile doldurmak istiyor.