Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer paylaşımı

Transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray Belhanda'nın ayrılması durumunda Fransa'da forma giyen Teji Savanier'i gündemine aldı.

14 Ocak 2019 Pazartesi, 14:05:18 Güncelleme: 14:10:36
Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer paylaşımı

Galatasaray, Fransa'da Nimes forması giyen Teji Savanier'i transfer etmek için harekete geçti.

Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer paylaşımı

Gazeteci Romain Collet-Gaudin, Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu konusunda yaptığı transfer teklifini takipçileriyle paylaştı.

Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer paylaşımı

Fransız gazeteci Romain Collet-Gaudin, Galatasaray'ın Nimes'te forma giyen orta saha oyuncusu Teji Savanier için 6 milyon Euro teklif ettiğini açıkladı.

Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer paylaşımı

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Romain Collet-Gaudin, yaptığı Teji Savanier paylaşımı ile Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer paylaşımı

Belhanda'yı Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a göndermeye hazırlanan sarı kırmızılılar, Faslı yıldızın boşluğunu Teji Savanier ile doldurmak istiyor.

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