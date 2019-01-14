Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maç programı belli oldu. Ligini lk yarısı 24 Aralık'ta oynanan maçların ardından 3 haftalık araya girmişti. Ligin ilk yarısını Başakşehir 35 puanla lider tamamlamıştı. Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray ise 29 puanda bulunuyor. Heyecanın hız kesmediği Süper Lig2in 18. haftası Akhisarspor - Beşiktaş maçı ile başlayacak. İşte Süper Lig 18. hafta maç programı...

SÜPER LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ

18 OCAK CUMA

Akhisarspor - Beşiktaş (20.30)

19 OCAK CUMARTESİ

Yeni Malatyaspor - Göztepe (13.30)

Antalyaspor - Kayserispor (16.00)

Galatasaray - Ankaragücü (19.00)

20 OCAK PAZAR

BB Erzurumspor - Konyaspor (13.30)

Alanyaspor - Sivasspor (16.00)

Trabzonspor - Başakşehir (19.00)

21 OCAK PAZARTESİ

Kasımpaşa - Rizespor (20.00)

Bursaspor - Fenerbahçe (20.00)

SÜPER LİG 17. HAFTA PUAN DURUMU

Süper Lig'in 17. hafta maçları yani ilk yarının kapanış haftasında maçların sonuçlarına göre puan durumu şu şekilde;