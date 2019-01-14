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  • 14.01.2019 15:21
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 15:32

18. hafta fikstürü belli oldu! Süper Lig 18. hafta maçları ne zaman, saat kaçta?

'de 2. yarı başlıyor. Takımların liderlik için kıyasıya yarıştığı Süper Lig'de 18. hafta maç programları belli oldu. 18 Ocak'ta Akhisarspor - Beşiktaş arasında oynanacak maç ile perdesi açılacak Süper Lig 18. haftası Trabzonspor - Başakşehir arasında oynanacak maç merakla bekleniyor. İşte Süper Lig 18. hafta fikstürü...

Süper Lig'in 18. hafta maç programı belli oldu!

Spor Toto 'in 18. hafta maç programı belli oldu. Ligini lk yarısı 24 Aralık'ta oynanan maçların ardından 3 haftalık araya girmişti. Ligin ilk yarısını Başakşehir 35 puanla lider tamamlamıştı. Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray ise 29 puanda bulunuyor. Heyecanın hız kesmediği Süper Lig2in 18. haftası Akhisarspor - Beşiktaş maçı ile başlayacak. İşte Süper Lig 18. hafta maç programı...

SÜPER LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ

18 OCAK CUMA

Akhisarspor - Beşiktaş (20.30)

19 OCAK CUMARTESİ

Yeni Malatyaspor - Göztepe (13.30)

Antalyaspor - Kayserispor (16.00)

Galatasaray - Ankaragücü (19.00)

20 OCAK PAZAR

BB Erzurumspor - Konyaspor (13.30)

Alanyaspor - Sivasspor (16.00)

Trabzonspor - Başakşehir (19.00)

21 OCAK PAZARTESİ

Kasımpaşa - Rizespor (20.00)

Bursaspor - Fenerbahçe (20.00)

SÜPER LİG 17. HAFTA PUAN DURUMU

Süper Lig'in 17. hafta maçları yani ilk yarının kapanış haftasında maçların sonuçlarına göre puan durumu şu şekilde;

O G B M A Y AV P
1 Başakşehir 17 10 5 2 22 8 14 35
2 Trabzonspor 17 8 5 4 32 22 10 29
3 Yeni Malatyaspor 17 8 5 4 26 16 10 29
4 Kasımpaşa 17 9 2 6 37 28 9 29
5 Galatasaray 17 8 5 4 30 21 9 29
6 Antalyaspor 17 8 3 6 19 21 -2 27
7 Beşiktaş 17 7 5 5 28 23 5 26
8 Konyaspor 17 6 7 4 23 20 3 25
9 Sivasspor 17 6 6 5 24 23 1 24
10 Göztepe 17 7 1 9 18 19 -1 22
11 Bursaspor 17 4 9 4 17 17 0 21
12 Ankaragücü 17 6 2 9 17 26 -9 20
13 Kayserispor 17 5 4 8 15 25 -10 19
14 Alanyaspor 17 5 3 9 13 22 -9 18
15 Akhisarspor 17 4 5 8 19 26 -7 17
16 BB Erzurumspor 17 3 7 7 16 22 -6 16
17 Fenerbahçe 17 3 7 7 16 24 -8 16
18 Rizespor 17 1 9 7 19 28 -9 12

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