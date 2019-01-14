Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maç programı belli oldu. Ligini lk yarısı 24 Aralık'ta oynanan maçların ardından 3 haftalık araya girmişti. Ligin ilk yarısını Başakşehir 35 puanla lider tamamlamıştı. Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray ise 29 puanda bulunuyor. Heyecanın hız kesmediği Süper Lig2in 18. haftası Akhisarspor - Beşiktaş maçı ile başlayacak. İşte Süper Lig 18. hafta maç programı...
SÜPER LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ
18 OCAK CUMA
Akhisarspor - Beşiktaş (20.30)
19 OCAK CUMARTESİ
Yeni Malatyaspor - Göztepe (13.30)
Antalyaspor - Kayserispor (16.00)
Galatasaray - Ankaragücü (19.00)
20 OCAK PAZAR
BB Erzurumspor - Konyaspor (13.30)
Alanyaspor - Sivasspor (16.00)
Trabzonspor - Başakşehir (19.00)
21 OCAK PAZARTESİ
Kasımpaşa - Rizespor (20.00)
Bursaspor - Fenerbahçe (20.00)
SÜPER LİG 17. HAFTA PUAN DURUMU
Süper Lig'in 17. hafta maçları yani ilk yarının kapanış haftasında maçların sonuçlarına göre puan durumu şu şekilde;
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Başakşehir
|17
|10
|5
|2
|22
|8
|14
|35
|2
|Trabzonspor
|17
|8
|5
|4
|32
|22
|10
|29
|3
|Yeni Malatyaspor
|17
|8
|5
|4
|26
|16
|10
|29
|4
|Kasımpaşa
|17
|9
|2
|6
|37
|28
|9
|29
|5
|Galatasaray
|17
|8
|5
|4
|30
|21
|9
|29
|6
|Antalyaspor
|17
|8
|3
|6
|19
|21
|-2
|27
|7
|Beşiktaş
|17
|7
|5
|5
|28
|23
|5
|26
|8
|Konyaspor
|17
|6
|7
|4
|23
|20
|3
|25
|9
|Sivasspor
|17
|6
|6
|5
|24
|23
|1
|24
|10
|Göztepe
|17
|7
|1
|9
|18
|19
|-1
|22
|11
|Bursaspor
|17
|4
|9
|4
|17
|17
|0
|21
|12
|Ankaragücü
|17
|6
|2
|9
|17
|26
|-9
|20
|13
|Kayserispor
|17
|5
|4
|8
|15
|25
|-10
|19
|14
|Alanyaspor
|17
|5
|3
|9
|13
|22
|-9
|18
|15
|Akhisarspor
|17
|4
|5
|8
|19
|26
|-7
|17
|16
|BB Erzurumspor
|17
|3
|7
|7
|16
|22
|-6
|16
|17
|Fenerbahçe
|17
|3
|7
|7
|16
|24
|-8
|16
|18
|Rizespor
|17
|1
|9
|7
|19
|28
|-9
|12
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