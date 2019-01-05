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Fener’in gözü 'da

Hocası ile sorunları olan Yunus’un Wolfsburg’tan ayrılmak istediği ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli kulübün de genç futbolcuyu kiralamak için hemen harekete geçtiği belirlendi...

Fener’in gözü Yunus’ta
2017 Ocak ayında Mainz'dan Wolfsburg'a olan Yunus Mallı, hocası Bruno Labbadia ile anlaşamıyor ve Alman kulülünden ayrılmaya hazırlanıyor. Alman ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç oyuncuya Sarı-Lacivertli takımın ilgisinin olduğu ve devre arasında Yunus'un Türkiye'ye kiralık olarak gidebileceği iddia edildi. Fenerbahçe'nin daha önce de transfer listesine giren Yunus o dönem Wolfsburg'u tercih etmişti.

YEDEK BEKLİYOR
F.Bahçe'nin Alman ekibi ile temas kurduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirlendi. A 'da da oynayan Yunus daha önce yaptığı açıklamalarda bir gün Fenerbahçe'de forma giymek istediğini açıklamıştı. Sarı- Lacivertliler'in en ekonomik şartlarda bu transferi bitirmek istediği öğrenildi. Yunus hocası ile yaşadığı problemler nedeniyle bu sezon Bundesliga'da 9 maçta 305 dakika forma giydi.
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