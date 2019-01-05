2017 Ocak ayında Mainz'dan Wolfsburg'a transfer olan Yunus Mallı, hocası Bruno Labbadia ile anlaşamıyor ve Alman kulülünden ayrılmaya hazırlanıyor. Alman ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç oyuncuya Sarı-Lacivertli takımın ilgisinin olduğu ve devre arasında Yunus'un Türkiye'ye kiralık olarak gidebileceği iddia edildi. Fenerbahçe'nin daha önce de transfer listesine giren Yunus o dönem Wolfsburg'u tercih etmişti.
YEDEK BEKLİYOR
F.Bahçe'nin Alman ekibi ile temas kurduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirlendi. A Milli Takım'da da oynayan Yunus daha önce yaptığı açıklamalarda bir gün Fenerbahçe'de forma giymek istediğini açıklamıştı. Sarı- Lacivertliler'in en ekonomik şartlarda bu transferi bitirmek istediği öğrenildi. Yunus hocası ile yaşadığı problemler nedeniyle bu sezon Bundesliga'da 9 maçta 305 dakika forma giydi.
YEDEK BEKLİYOR
F.Bahçe'nin Alman ekibi ile temas kurduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirlendi. A Milli Takım'da da oynayan Yunus daha önce yaptığı açıklamalarda bir gün Fenerbahçe'de forma giymek istediğini açıklamıştı. Sarı- Lacivertliler'in en ekonomik şartlarda bu transferi bitirmek istediği öğrenildi. Yunus hocası ile yaşadığı problemler nedeniyle bu sezon Bundesliga'da 9 maçta 305 dakika forma giydi.
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