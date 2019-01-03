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  • 03.01.2019 14:24

'den açıklaması

'in özür dilemesinin ardından resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada tecrübeli futbolcunun affedildiği açıklandı.

Fenerbahçe'den Volkan Demirel açıklaması

Bugün Dereağzı tesislerinde bir basın toplantısı düzenleyerek özür dileyen affedildi. Açıklama sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Bir süre önce kadro dışı kalan futbolcumuz Volkan Demirel, bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir toplantı gerçekleştirerek, geçmişte yaşananlarla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir.

Yönetim Kurulumuz, bu toplantının ardından Volkan Demirel'in durumunu tekrar değerlendirerek, kadro dışı kararının kaldırılmasına ve Volkan'ın takımımızın sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Antalya kampı kadrosuna dâhil edilmesine karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

KULÜBÜ"

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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