Süper Lig'in ilk yarısında Ali Koç tarafından kadro dışı bırakılan Volkan Demirel bugün Dereağzı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında başta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olmak üzere tüm camiadan özür diledi.

İŞTE VOLKAN DEMİREL'İN AÇIKLAMALARI



Basın toplantısında soru kabul etmeyen tecrübeli file bekçisi; "Başta başkanım Ali Koç olmak üzere, asbaşkanımız Semih Özsoy'dan da özür diliyorum. Ben sadece duygularıyla hareket eden bir insanım. Bu yüzden kırmış olduğum insanlar olabilir. Sizlerin huzurunda özür diliyorum. Fenerbahçe için varım, var olmaya devam edeceğim." açıklamasında bulundu.

Tecrübeli file bekçisi basın açıklaması sırasında göz yaşlarına hakim olamadı.

VOLKAN DEMİREL NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI?

17 senedir Fenerbahçe forması giyen ve uzun süredir kaptanlık yapan Volkan Demirel, sezon başında takımın başına gelen Cocu sonrasında sorun yaşamaya başlamıştı.



Tecrübeli eldiven Cocu'nun yardımcısı Koeman ile sorun yaşamış daha sonra yönetim duruma el atarak durumu düzelmeye çalışmıştı. Ancak Koç, daha sonra yaptığı açıklamada Volkan Demirel'in kendisine ve daha önemlisi asbaşkan Semih Özsoy ile tartışma yaşamış ve ilerleyen süreçte kadro dışı bırakılmıştı.

'TAKIMA YARDIMCI OLMASINI BEKLİYORDUM'

"Bence Volkan'daki durum, çok yaşanan bir durum. Çok iyi bir Fenerbahçelidir ve bilinçli olarak Fenerbahçe'ye zarar vermek istemez ama bilinç altı olarak yeni ekip, yeni kadro ve yakın olduğu isimlerin ayrılmasıyla ister istemez etkilendiğini düşünüyorum. Ailecek görüştüğü insanların ayrılması belki kaleye başka birisinin düşünülmesi… Volkan, Fenerbahçe için ölüp – biten birisi… Dolayısıyla bunları yaşadık. Kayseri maçı sonrası o da konuştu ve 'Takım olamadık, gruplaşmalar var' diye belirtti. Volkan'ın sözleşmesini uzatırken ekip ruhuna, takım olmaya bunlar için takıma yardımcı olmasını bekliyordum. Tersini yaptı demiyorum ama sen ne yaptın, kaynaştırdın mı? Yemeğe çıkardın mı? Sportif direktöre bir şeyler belirttin mi? Hayır yapmadı. Bu sene farklı bir düzen var Samandıra'da idmanlar, yemekler, dinlenmeler sonrasında oyuncular odasına gidiyor. Kaptanların burada devreye girip oyuncuları kaynaştırması gerekirdi."

'DİSİPLİNSİZLİK VE SAYGISIZLIK YAPTI'

"Oyun sistemi, oyuncularla ilgili düşüncelerini belirtti. Senin düşüncelerin olmuyorsa, 'Küstüm ben oynamıyorum' durumu olmamalı. Volkan Demirel, Erwin Koeman üstüne yürümüş. Biz Samandıra'ya gittik, el sıkışmışlar ama… 6 Türk futbolcumuz, eskileri bir araya getirdik ve yöneticilerle konuştuk. Dertleşip sohbet ederken, Volkan benim kabul edemeyeceğim bir şekilde, tartışmalara girdi. Bana bir nebze saygısızlık yaptı sonra başkan vekiline büyük saygısızlık yaptı. O işi uzattı, kes dedik uzattı. Sesini yükseltti, daha fazla detay vermeyeceğim. Başkan ve başkan vekiline böyle bir saygısızlık yapan futbolcunun biz yokken Samandıra'da neler yapabileceğini düşündüm. Burada gördüğüm Volkan'ın yaptığı disiplinsizlik, yönetim kurulu seviyesinde saygısızlık. Özür dilemesini beklerken onu da yapmadı."