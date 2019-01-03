Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 03.01.2019 15:34
  • Son Güncelleme: 03.01.2019 15:41

ve 'in takımdan ayrılacağını video ile duyurdu

Teknik Direktörü , son günlerde adları sık sık gündeme gelen ve hakkında açıklamalarda bulundu. IGTV hesabından açıklama yapan Fatih Terim, her iki oyuncusunun kariyerine ve yeteneğine saygı duyduğunu ancak her ikisi ile de yolların ayrılacağını açıkladı. İşte Fatih Terim yaptığı videolu Eren Derdiyok ve Serdar Aziz açıklaması.

teknik direktörü , IGTV'den açıklamalarda bulundu. Günlerdir manşetlerden düşmeyen ve takımdan ayrılmaları beklenen ve hakkında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Yazılıp çizildiği gibi bir günlük, son maçlık bir mevzu da değil bu karar. Bu nedenle teknik olarak sezon sonuna kadar kalan kısmı için kadro planlamamızda yoklar." diyerek iki oyuncunun takımdan ayrılacağını duyurdu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a başarılar diledi... Terim yapıtığı açıklamada şunları söyledi:

"Serdar'ı da Eren'i de çok seviyorum. Her iki oyuncumu da çok seviyorum. Onlara, kariyerlerine ve yeteneklerine de saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Yazılıp çizildiği gibi bir günlük bir mevzu da değil."

Bu nedenle teknik olarak sezon sonuna kadar kadro planlamamızda yoklar. Yolları açık olsun, çok başarılı olsunlar isterim. Bugüne kadarki katkıları için de hem kendi adıma, hem de teknik ekibim adına teşekkür ediyorum."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriFatih Terim Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'in takımdan ayrılacağını video ile duyurdu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar