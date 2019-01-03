Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, IGTV'den açıklamalarda bulundu. Günlerdir manşetlerden düşmeyen ve takımdan ayrılmaları beklenen Serdar Aziz ve Eren Derdiyok hakkında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Yazılıp çizildiği gibi bir günlük, son maçlık bir mevzu da değil bu karar. Bu nedenle teknik olarak sezon sonuna kadar kalan kısmı için kadro planlamamızda yoklar." diyerek iki oyuncunun takımdan ayrılacağını duyurdu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a başarılar diledi... Terim yapıtığı açıklamada şunları söyledi:

"Serdar'ı da Eren'i de çok seviyorum. Her iki oyuncumu da çok seviyorum. Onlara, kariyerlerine ve yeteneklerine de saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Yazılıp çizildiği gibi bir günlük bir mevzu da değil."

Bu nedenle teknik olarak sezon sonuna kadar kadro planlamamızda yoklar. Yolları açık olsun, çok başarılı olsunlar isterim. Bugüne kadarki katkıları için de hem kendi adıma, hem de teknik ekibim adına teşekkür ediyorum."