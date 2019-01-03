Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 03.01.2019 14:05
  • Son Güncelleme: 03.01.2019 14:19

? 2019 Süper Lig ikinci transfer dönemi tarihi...

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. FIFA kuralları gereği 4 hafta sürecek ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Süper Lig ? bitecek?

Futbolda ara transfer dönemi başlıyor

Süper Lig'de ikinci yarı için geri sayım başladı. Şampiyon adayları ikinci yarıya kadrosunu güçlendirererek girmek isteyecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre, ara transfer döneminin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, Süper Lig ? İşte ayrıntılar...

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Futbolda ara transfer dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 31 Ocak 2019 Perşembe günü başlayacak. Transfer dönemi, FIFA kuralları gereği 4 hafta yani 28 gün sürecek.

SÜPER LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ

TFF'nin resmi internet adresinde yer alan bilgiye göre, Süper Lig'in ikinci devresi 18. hafta maçları ile 20 Ocak'ta başlayacak. Karşılaşmalar ise şu şekilde olacak;

Galatasaray - Ankaragücü

Trabzonspor - Başakşehir

Kasımpaşa - Rizespor

Alanyaspor - Sivasspor

Akhisarspor - Beşiktaş

BB Erzurumspor - Konyaspor

Antalyaspor - Kayserispor

Bursaspor - Fenerbahçe

Yeni Malatyaspor - Göztepe

SÜPER LİG PUAN DURUMU (17. HAFTA)

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde;

O G B M A Y AV P
1 Başakşehir 17 10 5 2 22 8 14 35
2 Trabzonspor 17 8 5 4 32 22 10 29
3 Yeni Malatyaspor 17 8 5 4 26 16 10 29
4 Kasımpaşa 17 9 2 6 37 28 9 29
5 Galatasaray 17 8 5 4 30 21 9 29
6 Antalyaspor 17 8 3 6 19 21 -2 27
7 Beşiktaş 17 7 5 5 28 23 5 26
8 Konyaspor 17 6 7 4 23 20 3 25
9 Sivasspor 17 6 6 5 24 23 1 24
10 Göztepe 17 7 1 9 18 19 -1 22
11 Bursaspor 17 4 9 4 17 17 0 21
12 Ankaragücü 17 6 2 9 17 26 -9 20
13 Kayserispor 17 5 4 8 15 25 -10 19
14 Alanyaspor 17 5 3 9 13 22 -9 18
15 Akhisarspor 17 4 5 8 19 26 -7 17
16 BB Erzurumspor 17 3 7 7 16 22 -6 16
17 Fenerbahçe 17 3 7 7 16 24 -8 16
18 Rizespor 17 1 9 7 19 28 -9 12

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriAra transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2019 Süper Lig ikinci transfer dönemi tarihi...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar