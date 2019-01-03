Süper Lig'de ikinci yarı için geri sayım başladı. Şampiyon adayları ikinci yarıya kadrosunu güçlendirererek girmek isteyecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre, ara transfer döneminin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Futbolda ara transfer dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 31 Ocak 2019 Perşembe günü başlayacak. Transfer dönemi, FIFA kuralları gereği 4 hafta yani 28 gün sürecek.

SÜPER LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ

TFF'nin resmi internet adresinde yer alan bilgiye göre, Süper Lig'in ikinci devresi 18. hafta maçları ile 20 Ocak'ta başlayacak. Karşılaşmalar ise şu şekilde olacak;

Galatasaray - Ankaragücü

Trabzonspor - Başakşehir

Kasımpaşa - Rizespor

Alanyaspor - Sivasspor

Akhisarspor - Beşiktaş

BB Erzurumspor - Konyaspor

Antalyaspor - Kayserispor

Bursaspor - Fenerbahçe

Yeni Malatyaspor - Göztepe

SÜPER LİG PUAN DURUMU (17. HAFTA)

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde;