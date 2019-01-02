Üsküdar'ın köklü takımlarından Tunusbağı küllerinden doğdu. Tunusbağı'nun Süper Amatör Küme'yi hedeflemesindeki en önemli nedenin kadın yönetici Arzu Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Asbaşkan Yılmaz, "Hedefimiz bu sene Süper Amatör Küme'ye çıkmak. Ayrıca yeni bir kulüp binası en büyük projemiz" dedi. Mevlüt YÜKSEL
CENK TOSUN'LU EVERTON LEİCESTER'A MAĞLUP
İngiltere Premier Lig'in 21. hafta Everton sahasında Leicester City'ye 1-0 mağlup oldu. Leicester'ın maçtaki tek golünü 58'de Vardy kaydetti. Everton'da Cenk Tosun, 70. dakikada oyuna dahil oldu. Diğer sonuçlar: Arsenal-Fulham: 4-1, Cardiff City-Tottenham: 0-3.
TÜM AMATÖR MAÇLAR ŞİDDET NEDENİYLE İPTAL
Tüm yurt genelinde 4-5-6 Ocak tarihleri arasında yapılacak tüm amatör maçlar iptal edildi. Artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle dikkat çekici bir karar alındı. TFF konu ile ilgili olarak resmi sitesinden açıklama yaparak iptal kararını bildildi.
LİDER BAŞAKŞEHİR'DE HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR
Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir'de 10 günlük izin sona eriyor. Turuncu-Lacivertliler bugün İstanbul'da ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Başakşehir, çalışmalarının 2. etabı için ise 5 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya gidecek ve 15 Ocak Salı gününe kadar burada kamp yapacak.
GOLDEN STATE MÜTHİŞ ÜÇLÜSÜYLE KAZANDI
NBA'de Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde son şampiyon Warriors, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada Phoenix Suns'ı 132-109 yenerek, sezonun 25. galibiyetine ulaştı. Warriors'ta Stephen Curry 34 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Kevin Durant 25 sayı, Klay Thompson ise 15 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.
ANDY MURRAY KORTA GALİBİYETLE DÖNDÜ
Teniste erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası Andy Murray, uzun bir sakatlık sürecinin ardından katıldığı Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'na galibiyetle başladı. Avustralya'da düzenlenen turnuvanın ilk turunda aynı ülkeden James Duckworth ile karşılaşan Murray, rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.
CENK TOSUN'LU EVERTON LEİCESTER'A MAĞLUP
İngiltere Premier Lig'in 21. hafta Everton sahasında Leicester City'ye 1-0 mağlup oldu. Leicester'ın maçtaki tek golünü 58'de Vardy kaydetti. Everton'da Cenk Tosun, 70. dakikada oyuna dahil oldu. Diğer sonuçlar: Arsenal-Fulham: 4-1, Cardiff City-Tottenham: 0-3.
TÜM AMATÖR MAÇLAR ŞİDDET NEDENİYLE İPTAL
Tüm yurt genelinde 4-5-6 Ocak tarihleri arasında yapılacak tüm amatör maçlar iptal edildi. Artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle dikkat çekici bir karar alındı. TFF konu ile ilgili olarak resmi sitesinden açıklama yaparak iptal kararını bildildi.
LİDER BAŞAKŞEHİR'DE HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR
Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir'de 10 günlük izin sona eriyor. Turuncu-Lacivertliler bugün İstanbul'da ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Başakşehir, çalışmalarının 2. etabı için ise 5 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya gidecek ve 15 Ocak Salı gününe kadar burada kamp yapacak.
GOLDEN STATE MÜTHİŞ ÜÇLÜSÜYLE KAZANDI
NBA'de Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde son şampiyon Warriors, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada Phoenix Suns'ı 132-109 yenerek, sezonun 25. galibiyetine ulaştı. Warriors'ta Stephen Curry 34 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Kevin Durant 25 sayı, Klay Thompson ise 15 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.
ANDY MURRAY KORTA GALİBİYETLE DÖNDÜ
Teniste erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası Andy Murray, uzun bir sakatlık sürecinin ardından katıldığı Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'na galibiyetle başladı. Avustralya'da düzenlenen turnuvanın ilk turunda aynı ülkeden James Duckworth ile karşılaşan Murray, rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.