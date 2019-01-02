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için kritik hafta

Yönetimi Şilili futbolcu için ’la görüşmelerini sürdürüyor.

Medel için kritik hafta
Kartal'da Medel'in durumu bu hafta netlik kazanacak. Bir süredir Şilili futbolcu için 'la görüşmelerini sürdüren West Ham'ın yeni bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor. Siyah-Beyazlı yönetimin için 8 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı kabul etmeyeceği öne sürüldü.

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