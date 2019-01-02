Kartal'da Medel'in durumu bu hafta netlik kazanacak. Bir süredir Şilili futbolcu için Beşiktaş'la görüşmelerini sürdüren West Ham'ın yeni bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor. Siyah-Beyazlı yönetimin Medel için 8 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı kabul etmeyeceği öne sürüldü.
- Spor
- 02.01.2019
- Gazete
Medel için kritik hafta
Beşiktaş Yönetimi Şilili futbolcu için West Ham’la görüşmelerini sürdürüyor.
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