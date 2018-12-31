İspanyollar’dan Balo iddiası

EL Mundo Deportivo gazetesinden Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddia geldi... Gazeteye göre Sarı-Lacivertliler dünyaca ünlü İtalyan forvet Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor.
NICE'TEN AYRILACAK
Fransız kulübü Nice'te mutsuz olan ve ayrılık kararı alan Balotelli'nin peşinde birçok kulübün olduğu da belirtildi. İspanyol basını, 28 yaşındaki forvetin Nice ile sezon sonuna kadar olan sözleşmesini büyük ihtimalle feshedeceğini de belirtti.
NICE'TEN AYRILACAK
Fransız kulübü Nice'te mutsuz olan ve ayrılık kararı alan Balotelli'nin peşinde birçok kulübün olduğu da belirtildi. İspanyol basını, 28 yaşındaki forvetin Nice ile sezon sonuna kadar olan sözleşmesini büyük ihtimalle feshedeceğini de belirtti.
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