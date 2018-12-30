Fatih Terim'in "Büyük değişime hazır olun" demesinin ardından Galatasaray'da çok sıcak saatler yaşanıyor... Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'in gözden çıkarılmasının ardından takımın bir önemli yıldızı daha yol ayrımında... Sarı-Kırmızılı yönetim, Garry Rodriues'in satışı için Al İttihad kulübüyle masaya oturdu.
DAHA FAZLASI OLABİLİR Mİ...
Suudi Arabistan kulübü sabah saatlerinde 8 milyon Euro'luk resmi teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı ve ardından pazarlıklar başladı. Yönetim teklife sıcak bakıyor ancak rakamı yukarı çekmeye çalışıyor.
RODRİGUES DE MASAYA OTURDU
Fatih Terim'in de transferi onaylamasının ardından gözler Garry Rodrigues'e çevrilmiş durumda.. Eğer tecrübeli futbolcu Al İttihad'ın yaptığı teklifi kabul ederse transfer resmiyete dökülmüş olacak.
MAİCON İÇİN 5 MİLYON EURO
Rodrigues'e 8 milyon Euro öneren Al İttihad, Maicon için ise Aslan'a 5 milyon Euro teklif etti. İki transferin de bitme ihtimali yüksek gözükürken, G.Saray, buradan gelecek parayla kadrosuna yeni takviyeler yapacak.
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