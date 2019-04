Fatih Terim'in "Büyük değişime hazır olun" demesinin ardından Galatasaray'da çok sıcak saatler yaşanıyor... Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'in gözden çıkarılmasının ardından takımın bir önemli yıldızı daha yol ayrımında... Sarı-Kırmızılı yönetim, Garry Rodriues'in satışı için Al İttihad kulübüyle masaya oturdu.



​DAHA FAZLASI OLABİLİR Mİ...

Suudi Arabistan kulübü sabah saatlerinde 8 milyon Euro'luk resmi teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı ve ardından pazarlıklar başladı. Yönetim teklife sıcak bakıyor ancak rakamı yukarı çekmeye çalışıyor.







​RODRİGUES DE MASAYA OTURDU

Fatih Terim'in de transferi onaylamasının ardından gözler Garry Rodrigues'e çevrilmiş durumda.. Eğer tecrübeli futbolcu Al İttihad'ın yaptığı teklifi kabul ederse transfer resmiyete dökülmüş olacak.



MAİCON İÇİN 5 MİLYON EURO

Rodrigues'e 8 milyon Euro öneren Al İttihad, Maicon için ise Aslan'a 5 milyon Euro teklif etti. İki transferin de bitme ihtimali yüksek gözükürken, G.Saray, buradan gelecek parayla kadrosuna yeni takviyeler yapacak.